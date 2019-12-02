'Não houve estupro', diz polícia após investigação de mortes de crianças no ES

Uma criança chegou já morta no PA de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O último mês foi marcado por tragédias envolvendo mortes de crianças . Em dois casos, que aconteceram nos dias 7 e 11 de novembro, as vítimas deram entrada em Pronto Atendimentos de Vila Velha Cariacica com hematomas. Na época das mortes, os próprios médicos que atenderam as crianças levantaram a hipótese de estupro. Porém, a polícia afirma que, embora as investigações ainda estejam em andamento, foi descartada a ocorrência de abusos sexuais.

CARIACICA: MORTA COM SINAIS DE AGRESSÃO

Uma menina de quatro anos, que não teve a identidade revelada, deu entrada já sem vida no Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, no fim da manhã do último dia 7 de novembro. A criança apresentava sinais de agressão física e foram os próprios funcionários do PA que acionaram a Polícia Militar.

No local, médicos tentaram reanimar a menina, mas as tentativas não surtiram efeito. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu. A suspeita é de que ela tenha morrido por pancadas na cabeça, já que teve traumatismo craniano.

O Instituto de Gestão, Inovação e Saúde (IGIS), responsável pelo PA de Alto Lage, informou que a menina chegou ao local já com uma parada cardiorrespiratória. Em seguida, foi realizado o protocolo de reanimação sem que houvesse êxito.

Na ocasião, os profissionais que realizaram o atendimento afirmaram que a menina havia sido estuprada. Logo depois,a Polícia Civil afirmou que teve acesso aos laudos e que a vítima não teria sofrido violência sexual.

Procurada novamente nesta segunda-feira (02), a PC informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) e que a possibilidade de violência sexual foi descartada. "A DHPM aguarda o laudo cadavérico para dar continuidade às investigações. Informações adicionais ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato".

VILA VELHA: DOIS ATENDIMENTOS EM DOIS DIAS

PA da Glória, onde a criança foi levada Crédito: Leandro Tedesco

No dia 11 de novembro, uma menina de 5 anos deu entrada no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, pela segunda vez em dois dias. A Polícia Militar diz que foi acionada por uma assistente social do PA porque havia dado entrada lá uma criança já morta. Militares foram ao local, constataram o fato e acionaram a Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha (Semsa), com base em relatório da Diretoria Técnica, a criança deu entrada às 5h do dia 10, acompanhada dos pais, com queixa de dor no braço esquerdo, após relatar que teria caído enquanto brincava de bola.

O relatório diz que não foram identificados hematomas e nem fraturas após realização de raio-x. Assim, a menina recebeu alta e foi para casa. Já no dia 11, o relatório da Semsa diz que a criança retornou ao PA da Glória por volta das 11h25, no colo do pai, e foi levada direto para a emergência já desacordada e com sinais de parada cardiorrespiratória e com pupilas dilatadas.

A Semsa diz que foram realizadas medidas de reanimação, sem sucesso, por quase uma hora. Foram identificados hematomas difusos e edema de membro inferior. Segundo a Polícia Civil, nesse segundo caso também houve a especulação de um suposto estupro, sendo descartada pela PC por meio de nota nesta segunda-feira, 2 de dezembro.