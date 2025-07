Portal do Príncipe

Músico é detido suspeito de abusar de duas crianças em Vitória

Meninas de 8 e 10 anos estavam passeando com cachorro quando foram abordadas pelo homem, que teria oferecido dinheiro para que elas tocassem nele

Um homem, que se identificou como músico, foi detido na tarde deste domingo (27) suspeito de abusar de duas meninas, em Portal do Príncipe, Vitória . As meninas, de 8 e 10 anos, relataram que ele teria oferecido dinheiro para que as duas o tocassem.>

Em entrevista para o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a mãe da menina de 8 anos e madrasta da criança de 10 contou que estava trabalhando no estabelecimento comercial dela quando as meninas saíram para passear com o cachorro. Passando perto da pracinha do bairro, foram abordadas pelo músico, que teria oferecido dinheiro e, na sequência, pedido para segurar as mãos delas com a intenção de levá-las a tocar nas partes íntimas. >