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Haxixe e cocaína

Mulheres são presas no ES com drogas no corpo trazidas do Paraguai

Aos policiais, as suspeitas confessaram que foram ao país vizinho buscar os entorpecentes a pedido de um traficante capixaba. Elas transportavam a droga junto ao corpo, em ônibus

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 15:31

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 mai 2022 às 15:31
Duas mulheres, de 23 e 27 anos, foram presas transportando drogas no corpo quando chegaram a Vitória na manhã de domingo (29). Com a dupla, foram apreendidos 10 kg de haxixe e 2 kg de cocaína. Aos policiais, as suspeitas confessaram que foram ao Paraguai buscar os entorpecentes a pedido de um traficante capixaba, mas o nome do criminoso que teria feito a encomenda não foi informado.
A prisão foi efetuada por uma força tarefa, formada por equipes da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das guardas municipais da Serra e de Vila Velha e de Vitória.
Mulheres são apreendidas com drogas no corpo no ES
Mulheres foram detidas com drogas no corpo em Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Federal
A operação começou após policiais detectarem a possibilidade de as duas mulheres estarem transportando as drogas para um grupo criminoso na Grande Vitória. Com a informação, eles solicitaram apoio de policiais rodoviários federais de Viana para abordarem o ônibus em que a dupla estava viajando, que havia saído do Sul do Brasil.
Durante a abordagem, as suspeitas iniciais foram confirmadas e as mulheres conduzidas para a Superintendência da Polícia Federal, para a retirada das drogas que estavam coladas no corpo. Os entorpecentes foram atados ao corpo delas com auxílio de fita adesiva.
As duas suspeitas confessaram que foram buscar a droga no Paraguai a pedido de um traficante do Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para determinar se há outros envolvidos com a carga, e as mulheres foram presas.
As suspeitas responderão por tráfico internacional de drogas e poderão ser condenadas a uma pena de até 15 anos de reclusão, segundo a PF.

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