Mulheres são presas no ES com drogas no corpo trazidas do Paraguai

Duas mulheres, de 23 e 27 anos, foram presas transportando drogas no corpo quando chegaram a Vitória na manhã de domingo (29). Com a dupla, foram apreendidos 10 kg de haxixe e 2 kg de cocaína. Aos policiais, as suspeitas confessaram que foram ao Paraguai buscar os entorpecentes a pedido de um traficante capixaba, mas o nome do criminoso que teria feito a encomenda não foi informado.

A prisão foi efetuada por uma força tarefa, formada por equipes da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das guardas municipais da Serra e de Vila Velha e de Vitória.

Mulheres foram detidas com drogas no corpo em Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Federal

A operação começou após policiais detectarem a possibilidade de as duas mulheres estarem transportando as drogas para um grupo criminoso na Grande Vitória . Com a informação, eles solicitaram apoio de policiais rodoviários federais de Viana para abordarem o ônibus em que a dupla estava viajando, que havia saído do Sul do Brasil.

Durante a abordagem, as suspeitas iniciais foram confirmadas e as mulheres conduzidas para a Superintendência da Polícia Federal, para a retirada das drogas que estavam coladas no corpo. Os entorpecentes foram atados ao corpo delas com auxílio de fita adesiva.

As duas suspeitas confessaram que foram buscar a droga no Paraguai a pedido de um traficante do Espírito Santo . Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para determinar se há outros envolvidos com a carga, e as mulheres foram presas.