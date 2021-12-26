Mulher leva tiro nas costas dentro de carro em Cariacica

Na frente de casa e dentro do próprio carro, uma mulher levou um tiro nas costas durante a madrugada deste domingo (26) no bairro Vista Dourada, em Cariacica. A vítima de 21 anos passa bem e deve ter alta nos próximos dias, segundo parentes. O filho de uma vizinha é o suspeito de atirar.
De acordo com apuração feita pela TV Gazeta, testemunhas contaram que o atirador queria uma carona para sair da região, porque estava sendo perseguido. Parentes da moça viram quando o suspeito estava ao lado da porta do motorista, efetuando disparos em várias direções.
O crime aconteceu por volta das 2h. Na manhã deste domingo (26) ainda era possível ver a marca dos pneus no chão e uma cápsula de arma de fogo no local. O carro da mulher também ficou perfurado, incluindo o banco em que a vítima estava. Com medo do que aconteceu, ninguém gravou entrevista.
Mesmo assim, o sogro da Pâmella contou que socorreu a jovem e a levou para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo ele, o tiro não atingiu os órgãos vitais, e ela não precisou passar por cirurgia. No momento, ela está bem e segue internada apenas para observação.
O suspeito, por sua vez, foi até a casa da mãe logo depois do crime, pegou a moto do irmão e fugiu. A mãe dele – vizinha da vítima – disse que não sabe do paradeiro do filho nem suspeita o que teria motivado o crime desta madrugada, mas admitiu que o rapaz é usuário de drogas.
INVESTIGAÇÃO
Em nota, a Polícia Civil informou que o crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o final desta manhã, nenhum suspeito havia sido detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirmou.
"A população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181), que é uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar. Todas as informações recebidas são investigadas. Por meio do site, é possível anexar imagens e vídeo de ações criminosas", reforçou a PC.