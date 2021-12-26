Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na frente de casa

Mulher leva tiro nas costas dentro de carro em Cariacica

A jovem de 21 anos foi levada para um hospital e deve ter alta nos próximos dias; filho de uma vizinha é o suspeito de efetuar os disparos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2021 às 14:05

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 14:05

Tiro atingiu as costas da vítima e marca ficou no encosto do bando do motorista
Tiro atingiu as costas da vítima e marca ficou no encosto do banco do motorista Crédito: Gabriela Martins
Na frente de casa e dentro do próprio carro, uma mulher levou um tiro nas costas durante a madrugada deste domingo (26) no bairro Vista Dourada, em Cariacica. A vítima de 21 anos passa bem e deve ter alta nos próximos dias, segundo parentes. O filho de uma vizinha é o suspeito de atirar. 
De acordo com apuração feita pela TV Gazeta, testemunhas contaram que o atirador queria uma carona para sair da região, porque estava sendo perseguido. Parentes da moça viram quando o suspeito estava ao lado da porta do motorista, efetuando disparos em várias direções.
Uma das balas de arma de fogo ainda estava no local do crime na manhã deste domingo (26)
Uma das balas de arma de fogo ainda estava no local do crime na manhã deste domingo (26) Crédito: Gabriela Martins
O crime aconteceu por volta das 2h. Na manhã deste domingo (26) ainda era possível ver a marca dos pneus no chão e uma cápsula de arma de fogo no local. O carro da mulher também ficou perfurado, incluindo o banco em que a vítima estava. Com medo do que aconteceu, ninguém gravou entrevista.
Mesmo assim, o sogro da Pâmella contou que socorreu a jovem e a levou para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo ele, o tiro não atingiu os órgãos vitais, e ela não precisou passar por cirurgia. No momento, ela está bem e segue internada apenas para observação.
Um dos tiros atingiu a traseira do carro da vítima
Um dos tiros atingiu a traseira do carro da vítima Crédito: Gabriela Martins
O suspeito, por sua vez, foi até a casa da mãe logo depois do crime, pegou a moto do irmão e fugiu. A mãe dele – vizinha da vítima – disse que não sabe do paradeiro do filho nem suspeita o que teria motivado o crime desta madrugada, mas admitiu que o rapaz é usuário de drogas.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informou que o crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o final desta manhã, nenhum suspeito havia sido detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirmou.
"A população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181), que é uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar. Todas as informações recebidas são investigadas. Por meio do site, é possível anexar imagens e vídeo de ações criminosas", reforçou a PC.

Veja Também

Homem morre após levar quatro tiros nas costas em Cariacica

Consultório é arrombado por três noites seguidas em Vitória

Vídeo: festa clandestina tem aglomeração e anúncio de maconha liberada em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados