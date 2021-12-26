Mulher leva tiro nas costas dentro de carro em Cariacica

Tiro atingiu as costas da vítima e marca ficou no encosto do banco do motorista Crédito: Gabriela Martins

Na frente de casa e dentro do próprio carro, uma mulher levou um tiro nas costas durante a madrugada deste domingo (26) no bairro Vista Dourada, em Cariacica . A vítima de 21 anos passa bem e deve ter alta nos próximos dias, segundo parentes. O filho de uma vizinha é o suspeito de atirar.

De acordo com apuração feita pela TV Gazeta, testemunhas contaram que o atirador queria uma carona para sair da região, porque estava sendo perseguido. Parentes da moça viram quando o suspeito estava ao lado da porta do motorista, efetuando disparos em várias direções.

Uma das balas de arma de fogo ainda estava no local do crime na manhã deste domingo (26) Crédito: Gabriela Martins

O crime aconteceu por volta das 2h. Na manhã deste domingo (26) ainda era possível ver a marca dos pneus no chão e uma cápsula de arma de fogo no local. O carro da mulher também ficou perfurado, incluindo o banco em que a vítima estava. Com medo do que aconteceu, ninguém gravou entrevista.

Mesmo assim, o sogro da Pâmella contou que socorreu a jovem e a levou para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória . Segundo ele, o tiro não atingiu os órgãos vitais, e ela não precisou passar por cirurgia. No momento, ela está bem e segue internada apenas para observação.

Um dos tiros atingiu a traseira do carro da vítima Crédito: Gabriela Martins

O suspeito, por sua vez, foi até a casa da mãe logo depois do crime, pegou a moto do irmão e fugiu. A mãe dele – vizinha da vítima – disse que não sabe do paradeiro do filho nem suspeita o que teria motivado o crime desta madrugada, mas admitiu que o rapaz é usuário de drogas.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informou que o crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o final desta manhã, nenhum suspeito havia sido detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirmou.