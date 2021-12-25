Homem morre após levar quatro tiros nas costas em Cariacica

Um homem foi assassinado com quatro tiros nas costas na noite desta sexta-feira (24), no bairro Flexal II, em Cariacica. Ele estava na garupa de uma moto e foi perseguido por outras pessoas que também estavam de motocicleta. O nome e a idade dele não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22h. Moradores da região contaram que não ouviram os tiros porque estava tendo um foguetório quando tudo ocorreu. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 8h deste sábado (25), caído na escadaria de uma casa.
O amigo do homem morto, que estava dirigindo a moto, fugiu em direção ao bairro Flexal I, também em Cariacica. Assim como os assassinos. Ninguém foi detido. Quem tiver qualquer informação a respeito, pode registrá-la no Disque-Denúncia (181).
Com informações do G1 ES