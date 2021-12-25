Consultório é arrombado por três noites seguidas em Vitória

Consultório foi arrombado em Santa Lúcia, em Vitória Crédito: Ari Melo

TV Gazeta, o último arrombamento aconteceu na madrugada deste sábado (25). Os criminosos arrombaram o local e ainda levaram o próprio portão, de seis metros, com motor. Um consultório no bairro Santa Lúcia, em Vitória , foi arrombado por três noites seguidas. De acordo com apuração da, o último arrombamento aconteceu na madrugada deste sábado (25). Os criminosos arrombaram o local e ainda levaram o próprio portão, de seis metros, com motor.

À reportagem, a fonoaudióloga Lúcia Luz contou que os bandidos tiraram a porta do lugar e reviraram o local inteiro. "Estamos destruídos, inclusive emocionalmente. A gente chega aqui e vê o patrimônio todo revirado. E ninguém viu nada, ninguém fez nada?", indagou.

Um ar-condicionado também foi levado pelos suspeitos. A profissional afirma que, a partir de agora, o local também vai contar com segurança armada, e disse, ainda, que vai procurar outros métodos de segurança. "Estamos sem energia, levaram tudo, câmera, alarme, tudo", completou.

Em nota enviada à TV Gazeta, a Polícia Militar afirmou que realiza policiamento com rondas preventivas no bairro, mas que, no entanto, fatos relacionados a moradores de rua continuam sendo uma questão de saúde pública e social.