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Santa Lúcia

Consultório é arrombado por três noites seguidas em Vitória

A fonoaudióloga Lúcia Luz contou que os bandidos tiraram a porta do lugar e reviraram o local inteiro; último arrombamento aconteceu na madrugada de Natal (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2021 às 13:50

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 13:50

Consultório foi arrombado em Santa Lúcia, em Vitória
Consultório foi arrombado em Santa Lúcia, em Vitória Crédito: Ari Melo
Um consultório no bairro Santa Lúcia, em Vitória, foi arrombado por três noites seguidas. De acordo com apuração da TV Gazeta, o último arrombamento aconteceu na madrugada deste sábado (25). Os criminosos arrombaram o local e ainda levaram o próprio portão, de seis metros, com motor.
À reportagem, a fonoaudióloga Lúcia Luz contou que os bandidos tiraram a porta do lugar e reviraram o local inteiro. "Estamos destruídos, inclusive emocionalmente. A gente chega aqui e vê o patrimônio todo revirado. E ninguém viu nada, ninguém fez nada?", indagou.
Um ar-condicionado também foi levado pelos suspeitos. A profissional afirma que, a partir de agora, o local também vai contar com segurança armada, e disse, ainda, que vai procurar outros métodos de segurança. "Estamos sem energia, levaram tudo, câmera, alarme, tudo", completou.
Em nota enviada à TV Gazeta, a Polícia Militar afirmou que realiza policiamento com rondas preventivas no bairro, mas que, no entanto, fatos relacionados a moradores de rua continuam sendo uma questão de saúde pública e social.
Com informações da TV Gazeta

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