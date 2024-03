Mulher esfaqueada foi morar em Aracruz para fugir do ex-companheiro

Segundo o delegado Leandro Sperandio, auxiliar de serviços gerais se mudou para o município para fugir do ex-companheiro, que foi atrás dela; vítima está internada

Após uma auxiliar de serviços gerais de 56 anos ser socorrida em estado grave após ser esfaqueada no pescoço e na cabeça no bairro Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (1º), o delegado Leandro Sperandio, responsável pelas investigações do crime, disse que ela se mudou para o município para fugir do ex-companheiro, que insistia em manter o relacionamento e foi atrás dela. O homem, que não teve o nome divulgado, é considerado o principal suspeito de tentar matar a mulher.