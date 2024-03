Quatro clientes de dois bares são baleados em tiroteio em São Mateus

Caso aconteceu no bairro Liberdade, na noite do último sábado (2); vítimas – três homens e uma mulher – não reconheceram a autoria dos disparos, mas viram suspeitos em um carro

Quatro clientes de dois bares foram baleados durante um tiroteio no bairro Liberdade, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite do último sábado (2). Segundo a Polícia Militar, as vítimas são três homens, de 29, 31 e 33 anos, e uma mulher de 21. Ninguém conseguiu identificar a autoria dos disparos, mas foram vistos homens armados no local, que estariam em um carro.