ES recebe alerta de chuva forte para cidades do Norte e Noroeste

A lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, apresentou problemas acumulando água e terminou rasgada na noite desta sexta-feira (1). Uma "barriga" de água foi formada na cobertura e um usuário do sistema Transcol fez um corte no tecido, rasgando a lona na sequência. Essa já é a quinta vez que a estrutura tem problemas devido ao temporal. (veja acima) .

O local foi fechado em 2018 por problemas no telhado e recebeu investimento de R$ 12 milhões, ganhando a cobertura de lona, que apresentou danos antes mesmo da inauguração e se rompe com frequência.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou o incidente e explicou, em nota, que a empresa contratada para o reparo de toda a cobertura do Terminal de Itaparica estava atuando no local, no momento da chuva, e já tinha isolado a área onde houve acúmulo de água.

As imagens de videomonitoramento interno mostram que um usuário do Terminal pega uma faca na mochila, ignora o isolamento do local e perfura a lona. A vigilância acionou a Polícia Militar e o homem foi encaminhado para a Delegacia.

A respeito do caso, a Polícia Militar informou neste sábado (2) que foi acionada até o local onde um homem de 38 anos relatou que estava no terminal quando notou que outro homem, que seria engenheiro civil responsável pela manutenção do terminal, estava tentando furar a lona para escoar a água.

Mas, ainda segundo a nota da PM, o engenheiro, de 46 anos, informou aos policiais que, após o homem oferecer a faca para cortar a lona, teria informado que o objeto não servia e indicou que precisava fazer um furo próximo a solda, onde seria mais seguro. No entanto, alegou que não havia dado ordem para o que popular fizesse o corte. Depois do ocorrido ambos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Após publicação desta matéria, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb|ES) enviou nota, na tarde deste domingo (3), informando que profissionais da empresa contratada para o reparo de toda a cobertura do Terminal de Itaparica continuam atuando diariamente no local. "A obra está dentro do prazo de execução e, após a finalização, o acúmulo de água em alguns pontos da cobertura do Terminal será solucionado" afirmou o órgão.