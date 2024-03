Tragédia

Ciclista morre em acidente com carro estacionado e caminhão em Montanha

Vítima em bicicleta atingiu retrovisor de Fiat Siena estacionado e depois acabou colidindo em um caminhão em movimento, segundo relato de testemunhas à PM

Acidente aconteceu em rua do bairro Brasília, em Montanha. (Reprodução/Redes Sociais)

Um ciclista morreu após se envolver em um acidente com um carro estacionado e um caminhão em uma rua do bairro Brasília, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (2). Segundo a Polícia Militar, Aldinei Ferreira dos Santos Monteiro da Silva, de 39 anos, morreu no local.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, pessoas que estavam no local relataram que a vítima prosseguia pela via, quando colidiu com o retrovisor de um Fiat Siena e depois teria batido também em um caminhão em movimento. Em seguida, Aldinei caiu no chão.

Consta no documento que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimá-lo várias vezes, mas a vítima não resistiu. A perícia esteve presente, em seguida, mas não pode confirmar a exata causa da morte no local.

Segundo a corporação, o motorista do caminhão permaneceu no local para prestar socorro e acionou a PM. Ele disse aos militares que estava transportando leite para uma empresa. Ao passar pelo ciclista, reparou no retrovisor do veículo que o ciclista havia caído e, então, parou. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

O motorista foi levado para a delegacia. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. Em nota, a corporação informou que "a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na noite deste sábado (02), por volta das 19h51, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na região de Brasília, em Montanha. O corpo da vítima, um homem de 39 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

Ainda segundo a Polícia Civil, o motorista do caminhão, de 24 anos, foi levado à Delegacia Regional de Nova Venécia, "onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", finalizou.

