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Santo Antônio

Mulher é presa por dar golpes de facão no marido em Vitória

A pensionista, que alegou que a ação foi em legítima defesa, deverá ser encaminhada ao presídio. Já o marido dela sofreu ferimentos superficiais e não corre risco de morte

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 11:02
Tatiana Nunes da Silva é acusada de agredir o marido com golpes de facão Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 39 anos foi presa após agredir o marido com golpes de facão. A briga entre o casal ocorreu na tarde desta quarta-feira (1º) no bairro Santo Antônio, em Vitória.
A pensionista foi autuada por tentativa de homicídio. Ela afirma que os golpes de facão foram dados por legítima defesa, para se defender das agressões do marido.

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Emocionada, a mulher contou que as agressões verbais e físicas já duram 15 anos, desde o início do relacionamento. A pensionista deverá ser encaminhada ao presídio. Já o marido dela sofreu ferimentos superficiais e não corre risco de morte. Ele foi levado para atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

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