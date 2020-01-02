Mulher é presa por dar golpes de facão no marido em Vitória

Tatiana Nunes da Silva é acusada de agredir o marido com golpes de facão Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher de 39 anos foi presa após agredir o marido com golpes de facão. A briga entre o casal ocorreu na tarde desta quarta-feira (1º) no bairro Santo Antônio, em Vitória.

A pensionista foi autuada por tentativa de homicídio. Ela afirma que os golpes de facão foram dados por legítima defesa, para se defender das agressões do marido.