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Violência

Mulher é assassinada a facadas na frente dos filhos em São Paulo

O homem confessou que esfaqueou Daiane Leite Ferreira durante uma discussão, que teria sido motivada pelo ciúme que ele sentia pela vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 19:39

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 19:39

Daiane Leite Ferreira, de 27 anos, foi morta nesta terça-feira (17) com 13 golpes de faca em Osasco Crédito: Reprodução | Facebook
A autônoma Daiane Leite Ferreira, 27 anos, foi morta com ao menos 13 facadas, na frente dos dois filhos, por volta das 22h50 desta terça-feira (17), em Osasco, na Grande São Paulo.
O companheiro da vítima, um operador de telemarketing de 29 anos, teria confessado o crime. A defesa dele não foi encontrada pela reportagem.
Segundo a polícia, o homem afirmou que esfaqueou "várias vezes" Daiane durante uma discussão, que teria sido motivada pelo ciúme que ele sentia pela vítima. Ao todo, a mulher foi ferida 11 vezes na região da barriga, além de apresentar ferimentos na cabeça e no tórax. Após a violência, a polícia foi acionada. 
Quando policiais militares chegaram ao local do crime, no bairro Baronesa, o operador de telemarketing teria confessado o crime, ao lado dos dois filhos, que não tiveram as idades informadas. O homem foi preso em seguida por feminicídio (quando a vítima é morta por ser mulher). 

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A PM encontrou Daiane caída na sala de casa, nua. Ao lado dela estava a faca provavelmente usada no crime. Uma equipe de resgate foi acionada, constatando que a mulher já estava morta. 
A reportagem apurou que Daiane havia registrado queixas anteriores de violência doméstica contra o companheiro. Em 2014, ela o acusou de lesão corporal. 
O delegado Luiz Jorge Neves, do 10º DP de Osasco, classificou os feminicídios como "uma epidemia."
A prisão do operador foi convertida de flagrante para preventiva, nesta quarta-feira (18), após audiência de custódia, de acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

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