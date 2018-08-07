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No primeiro trimestre

Governo recebeu quase 73 mil denúncias de violência contra mulher

Dados coletados entre janeiro e junho deste ano correspondem a 47% do registrado em 2017

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 11:13
Passeata pelo Dia Internacional da Mulher, em Brasília, 2017 Crédito: André Coelho / Agência O Globo
A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência recebeu 72.839 denúncias, que incluem relatos de violência sexual, homicídio, cárcere privado e outros, entre janeiro e junho deste ano. Os registros foram feitos por meio do Ligue 180, serviço criado pelo governo federal em 2005 para dar assistência às vítimas.
Os números sobre violência contra mulher são divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos, nesta terça-feira (7/8), dia em que a Lei Maria da Penha completa 12 anos.
Os dados dos primeiros cinco meses do ano correspondem a 47% do total registrado em 2017 (156.839). O governo destaca, porém, que, em alguns casos, houve um aumento do número de denúncias. Foram constatados os crescimentos de 37,3% nos relatos de homicídio e de 16,9%, de violência sexual.
Os estados de onde mais partem denúncias são São Paulo (9.863), Rio de Janeiro (9.317), Minas Gerais (6.499) e Bahia (4.813). Na Região Norte, houve o maior crescimento no número de denúncias: Amazonas, 34,8% a mais; Roraima, 34,6%; e Amapá, 6,1%.
Em 2017, ao lançar campanha pela humanização do parto normal, o governo passou a incluir a violência obstétrica entre os tipos de denúncias recebidas pelo Ligue 180. Nos cinco primeiros meses do ano, primeiro período em que o tópico é destacado em levantamentos do ministério, foram recebidos 40 relatos desses casos.
Comandado pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, o Ligue 180 funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados e fins de semana. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, diz que o objetivo do governo é possibilitar que todas as mulheres tenham acesso a serviços públicos de qualidade, com preservação da dignidade e garantia de direitos, de forma a reduzir os índices de violência contra as mulheres.
Veja o detalhamento dos números registrados pelo Ligue 180 entre janeiro e junho de 2018:
Cárcere privado - 2.611 casos
Homicídio - 899 casos
Tráfico de pessoas - 102 casos
Violência física - 34 mil casos
Violência moral - 3.381 casos
Violência patrimonial - 1.447 casos
Violência obstétrica - 40 casos
Violência psicológica - 24.378 casos
Violência sexual - 5.978 casos
Assédio no esporte - 3 casos

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