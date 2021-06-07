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Boa Esperança

Mulher é presa após confessar que matou companheiro com golpes de facão no ES

À polícia, ela afirmou que após fazer uso de bebida alcoólica, teve relação sexual com o homem e, devido a um novo desentendimento, tomou posse de um facão e desferiu golpes contra ele
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jun 2021 às 11:16

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 11:16

Boa Esperança, Noroeste do ES
Boa Esperança, Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Boa Esperança
Uma mulher de 35 anos, sem a identidade revelada, foi presa neste domingo (6) após matar o companheiro com golpes de facão em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. Em relato à Polícia Militar, ela confessou o crime e disse que recebia ameaças de morte do homem.
Quando chegaram à residência onde o casal vivia, os policiais encontraram a mulher dentro do imóvel. Ela afirmou que após fazer uso de bebida alcoólica, teve relação sexual com o homem e, devido a um novo desentendimento, tomou posse de um facão e desferiu vários golpes contra ele.
O corpo da vítima foi encontrado deitado em cima da cama, sem vestimentas e com sinais de violência.
De acordo com a PM, a mulher foi conduzida, sem o uso de algemas, até a delegacia de plantão de São Mateus, no Norte do Estado.
Por meio de nota enviada na manhã desta segunda-feira (7), a Polícia Civil afirmou que a suspeita, de 35 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de São Mateus e autuada em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima. O facão utilizado no homicídio foi apreendido e será encaminhado à perícia.
O delegado responsável pelo caso, Willian Dobrovosk, afirmou que a mulher foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

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