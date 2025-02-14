Mulher é detida após abortar em banheiro de posto de saúde em Rio Bananal

Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, para onde suspeita foi levada Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares , o caso aconteceu na quinta-feira (13) e a mulher foi identificada após retornar à unidade passando mal nesta sexta-feira (14).

“Ela acabou passando por um processo de aborto dentro do banheiro, e deu descarga. Só que o feto não desceu, voltou. Pessoas que trabalham no local encontraram o feto. Hoje (14) pela manhã ela retornou ao local porque estava passando mal, e foi identificado que ela tomou medicamentos para abortar esse feto”, disse o delegado.

O delegado afirmou que a mulher será interrogada para que a Polícia Civil tenha informações sobre o motivo do aborto, como ele aconteceu e se há mais pessoas envolvidas no caso. A perícia criminal da Polícia Científica também deve atuar nas apurações.

Conforme o delegado Fabrício Lucindo, provocar aborto é crime e a mulher pode ser presa. “Ela pode ser indiciada pelo crime de aborto, que é um aborto provocado nela mesma. Então o crime prevê uma pena de três meses a um ano. Além disso, pessoas que colaboraram com esse crime também podem ser indiciadas”, afirmou.

A Polícia Civil informou que a jovem, de 19 anos, conduzida à Delegacia Regional de Linhares, foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal.

A Polícia Científica informou que o feto foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.

O que diz a Prefeitura de Rio Bananal

Em nota, a Prefeitura de Rio Bananal informou que a paciente deu entrada na unidade na noite de quinta-feira (13), por volta das 18h40, com queixas de dores abdominais.

"Após a realização do cadastro, a mesma foi prontamente atendida por um médico, medicada e mantida em observação, conforme protocolo clínico. Por volta das 20h30, considerando que a paciente apresentou melhoras em seu quadro clínico, e sem apresentar nenhuma informação que justificasse a permanência dela na unidade, foi liberada", afirmou.

A administração municipal disse que cerca de 30 minutos depois, funcionários encontraram o feto. "Às 21h uma situação anormal foi identificada no banheiro do corredor próximo ao quarto onde a paciente estava em observação. Após averiguação, foi constatado que um feto em formação, havia sido encontrado no local", disse.

Segundo a prefeitura, após a constatação, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados e estão investigando o fato. "Todas as informações oficiais sobre o caso são de responsabilidade das autoridades competentes. A Secretaria de Saúde está colaborando integralmente com as investigações e prestando todo o suporte necessário para a elucidação do caso", finalizou.

*Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte