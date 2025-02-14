Mulher é detida após abortar em banheiro de posto de saúde em Rio Bananal

Uma mulher foi conduzida para a Delegacia de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (14), após abortar um feto no banheiro da Unidade Mista Alfredo Pinto Santana, no município. Conforme as investigações da Polícia Civil, ela tentou se desfazer do bebê em formação usando a descarga do vaso sanitário.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o caso aconteceu na quinta-feira (13) e a mulher foi identificada após retornar à unidade passando mal nesta sexta-feira (14).
“Ela acabou passando por um processo de aborto dentro do banheiro, e deu descarga. Só que o feto não desceu, voltou. Pessoas que trabalham no local encontraram o feto. Hoje (14) pela manhã ela retornou ao local porque estava passando mal, e foi identificado que ela tomou medicamentos para abortar esse feto”, disse o delegado.
O delegado afirmou que a mulher será interrogada para que a Polícia Civil tenha informações sobre o motivo do aborto, como ele aconteceu e se há mais pessoas envolvidas no caso. A perícia criminal da Polícia Científica também deve atuar nas apurações.
Conforme o delegado Fabrício Lucindo, provocar aborto é crime e a mulher pode ser presa. “Ela pode ser indiciada pelo crime de aborto, que é um aborto provocado nela mesma. Então o crime prevê uma pena de três meses a um ano. Além disso, pessoas que colaboraram com esse crime também podem ser indiciadas”, afirmou.
A Polícia Civil informou que a jovem, de 19 anos, conduzida à Delegacia Regional de Linhares, foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal.
A Polícia Científica informou que o feto foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.
O que diz a Prefeitura de Rio Bananal
Em nota, a Prefeitura de Rio Bananal informou que a paciente deu entrada na unidade na noite de quinta-feira (13), por volta das 18h40, com queixas de dores abdominais.
"Após a realização do cadastro, a mesma foi prontamente atendida por um médico, medicada e mantida em observação, conforme protocolo clínico. Por volta das 20h30, considerando que a paciente apresentou melhoras em seu quadro clínico, e sem apresentar nenhuma informação que justificasse a permanência dela na unidade, foi liberada", afirmou.
A administração municipal disse que cerca de 30 minutos depois, funcionários encontraram o feto. "Às 21h uma situação anormal foi identificada no banheiro do corredor próximo ao quarto onde a paciente estava em observação. Após averiguação, foi constatado que um feto em formação, havia sido encontrado no local", disse.
Segundo a prefeitura, após a constatação, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados e estão investigando o fato. "Todas as informações oficiais sobre o caso são de responsabilidade das autoridades competentes. A Secretaria de Saúde está colaborando integralmente com as investigações e prestando todo o suporte necessário para a elucidação do caso", finalizou.
*Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte
Atualização
15/02/2025 - 10:45
O texto foi atualizado com notas enviadas pelas Polícias Civil e Científica.