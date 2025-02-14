Instrutor de autoescola é preso por importunação sexual contra PM em Cariacica

Um instrutor de autoescola foi detido suspeito de importunação sexual contra uma aluna - uma policial militar - durante uma aula de moto, em Cariacica, na quinta-feira (13). De acordo com informações do boletim de ocorrência da PM, a vítima relatou que o professor a agarrou pela cintura e lhe deu um beijo no rosto sem consentimento.

O caso foi registrado em uma área de treinamento de motos, no bairro Rio Branco. Segundo a vítima, desde o início da aula, o instrutor dizia estar solteiro, além de apresentar falas desconexas sobre mulheres.

Aos militares, o homem alegou estar passando por problemas familiares, além de ter feito uso de medicação. Segundo os policiais que registraram a ocorrência, o suspeito aparentava estar sonolento e cambaleando, sinais comprometedores para um instrutor de motocicletas. Após a denúncia, a diretora da autoescola também compareceu ao local. Os envolvidos foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 41 anos, foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.