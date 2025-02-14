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Durante aula de moto

Instrutor de autoescola é preso por importunação sexual contra PM em Cariacica

A vítima, que é policial militar, relata que professor a agarrou pela cintura e lhe deu um beijo sem consentimento

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 09:14

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 fev 2025 às 09:14
Um instrutor de autoescola foi detido suspeito de importunação sexual contra uma aluna - uma policial militar - durante uma aula de moto, em Cariacica, na quinta-feira (13). De acordo com informações do boletim de ocorrência da PM, a vítima relatou que o professor a agarrou pela cintura e lhe deu um beijo no rosto sem consentimento.
O caso foi registrado em uma área de treinamento de motos, no bairro Rio Branco. Segundo a vítima, desde o início da aula, o instrutor dizia estar solteiro, além de apresentar falas desconexas sobre mulheres.
Aos militares, o homem alegou estar passando por problemas familiares, além de ter feito uso de medicação. Segundo os policiais que registraram a ocorrência, o suspeito aparentava estar sonolento e cambaleando, sinais comprometedores para um instrutor de motocicletas. Após a denúncia, a diretora da autoescola também compareceu ao local. Os envolvidos foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 41 anos, foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.
*Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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