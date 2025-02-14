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Adolescente de 15 anos

Padrasto é suspeito de abusar sexualmente da enteada em Vila Velha

Caso foi registrado na noite dessa quinta-feira (13); menina relatou que havia sido violentada horas antes

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 11:01

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 fev 2025 às 11:01
Um homem de 34 anos foi detido e levado para a delegacia na última quinta-feira (13), suspeito de abusar sexualmente da enteada, uma adolescente de 15 anos, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a menina contou para a mãe que estava sendo violentada pelo padrasto, e a mulher acionou a corporação. Conforme apuração da TV Gazeta, a vítima relatou que o último abuso teria acontecido horas antes da denúncia. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados por envolver menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Conforme ocorrência registrada pela Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local da denúncia, a mãe informou que a filha estava na porta de casa chorando e tremendo. Ao ser questionada sobre o motivo, a vítima teria hesitado, relatando que estava sofrendo ameaças.
A mãe continuou conversando com a filha, que depois relatou que estava sofrendo abusos do padrasto. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Vítima isolada da família

Em entrevista à TV Gazeta, uma familiar da vítima, que não está sendo identificada, relatou que a vítima dava sinais de que passava por algum problema. “Há um tempo eu encontrei ela na rua e quando ela me viu ela simplesmente começou a chorar, e pediu para eu não abandonar ela. A gente sempre perguntava. Hoje ela desmoronou", disse.
Padrasto é suspeito de abusar sexualmente da enteada em Vila Velha
Segundo familiares, o homem isolava a esposa e a enteada para que não tivessem contato com a família. “Ela não podia conversar com a gente, já não podia ir à casa da avó que era no mesmo quintal. Não tinha permissão de fazer nada sem ele”, relatou.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. A corporação afirmou que o caso seguirá sob investigação.
*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta

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