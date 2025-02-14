TV Gazeta, a vítima relatou que o último abuso teria acontecido horas antes da denúncia. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados por envolver menor de idade, conforme prevê o Um homem de 34 anos foi detido e levado para a delegacia na última quinta-feira (13), suspeito de abusar sexualmente da enteada, uma adolescente de 15 anos, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a menina contou para a mãe que estava sendo violentada pelo padrasto, e a mulher acionou a corporação. Conforme apuração da, a vítima relatou que o último abuso teria acontecido horas antes da denúncia. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados por envolver menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Conforme ocorrência registrada pela Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local da denúncia, a mãe informou que a filha estava na porta de casa chorando e tremendo. Ao ser questionada sobre o motivo, a vítima teria hesitado, relatando que estava sofrendo ameaças.

A mãe continuou conversando com a filha, que depois relatou que estava sofrendo abusos do padrasto. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Vítima isolada da família

Em entrevista à TV Gazeta, uma familiar da vítima, que não está sendo identificada, relatou que a vítima dava sinais de que passava por algum problema. “Há um tempo eu encontrei ela na rua e quando ela me viu ela simplesmente começou a chorar, e pediu para eu não abandonar ela. A gente sempre perguntava. Hoje ela desmoronou", disse.

Your browser does not support the audio element. Padrasto é suspeito de abusar sexualmente da enteada em Vila Velha

Segundo familiares, o homem isolava a esposa e a enteada para que não tivessem contato com a família. “Ela não podia conversar com a gente, já não podia ir à casa da avó que era no mesmo quintal. Não tinha permissão de fazer nada sem ele”, relatou.

Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. A corporação afirmou que o caso seguirá sob investigação.