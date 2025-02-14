Vitória pode ser capital mais quente do Brasil nesta sexta-feira (14)

Previsão do tempo indica: dia deve dar praia em Vitória, capital que pode ser a mais quente do Brasil

A onda de calor que atua no Brasil deve persistir e se intensificar nos próximos dias, estendendo-se até 24 de fevereiro. Além da duração prolongada, a onda de calor deve alcançar novas regiões, com destaque para o Centro-Oeste. Apesar do calor intenso, a chuva ainda deve ocorrer nos próximos dias, mas de forma isolada. As pancadas serão mais esparsas e terão pouco efeito na redução do calor.