Vitória pode ser capital mais quente do Brasil nesta sexta-feira (14)

O fim de semana deve começar com calor intenso em todo o Brasil
, com temperatura máxima acima dos 30°C em mais da metade das capitais ao redor do país. O calor, no entanto, deve ser mais forte em Vitória. Segundo a empresa Climatempo, a cidade do Espírito Santo
tem a maior temperatura máxima prevista para esta sexta-feira (14) entre as capitais brasileiras: 37 °C, algo incomum até mesmo para os dias de verão. As máximas previstas no Rio de Janeiro e em Salvador também chamam atenção.
A onda de calor que atua no Brasil deve persistir e se intensificar nos próximos dias, estendendo-se até 24 de fevereiro. Além da duração prolongada, a onda de calor deve alcançar novas regiões, com destaque para o Centro-Oeste. Apesar do calor intenso, a chuva ainda deve ocorrer nos próximos dias, mas de forma isolada. As pancadas serão mais esparsas e terão pouco efeito na redução do calor.
Em dias de calor intenso, alguns hábitos são importantes para a saúde, como beber bastante água, consumir alimentos saudáveis e aplicar protetor solar.