Mulher é considerada foragida pela morte do marido em Vitória, no ES

A Polícia Civil concluiu a investigação e diz que Micaela agiu sozinha e fugiu após o crime; contra ela há um mandado de prisão preventiva

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:27

À esquerda, Micaela, mulher foragida da Justiça pela morte do marido Jorge (à direita) Crédito: Redes sociais

Uma mulher de 26 anos agora é considerada foragida da Justiça pelo assassinato do marido. O crime ocorreu em Vitória, Capital do Espírito Santo, e a Polícia Civil concluiu a investigação apontando que Micaela Pereira Santos agiu sozinha e fugiu após o crime. Jorge Luiz Vieira Santos tinha 32 anos e foi morto com um golpe de faca no peito na residência do casal em Jesus de Nazareth, no mês de julho. Ele foi levado para um hospital, mas acabou morrendo na unidade.

"A mulher agiu tomada por raiva. Finalizamos a investigação e a indiciamos por homicídio qualificado. O pedido de prisão preventiva que fizemos à Justiça foi aceito", disse o delegado Ramiro Diniz, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

Jorge Luiz trabalhava como montador de móveis e morava com Micaela havia sete anos, segundo familiares. "Ele era muito brincalhão e nunca ouvimos falar que o casal discutia ou brigava. Ela tem que aparecer porque até agora a gente não está sabendo de nada. Quero que ela se entregue e conte o que aconteceu", desabafou uma familiar da vítima à TV Gazeta.

Ajude a polícia Se você tem alguma informação que auxilie a encontrar Micaela, acione o Disque-Denúncia pelo número de telefone 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet, clicando aqui.

A reportagem tenta localizar a defesa de Micaela. O espaço segue aberto para manifestação.

