Menina é abordada na rua e estuprada em motel após fugir de casa em Cariacica

Crime aconteceu na madrugada de terça-feira (2); Conselho Tutelar e Polícia Civil atuam no caso

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:52

Uma adolescente de 13 anos foi estuprada em um motel na madrugada de terça-feira (2) após fugir de casa em Cariacica. Depois do crime, o suspeito abandonou a vítima em Vila Velha. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não foram divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

O Conselho Tutelar da região onde a menina reside registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica denunciando a situação. Consta no registro que a adolescente saiu de casa por volta das 4h30 da madrugada de terça-feira após discutir com a mãe e foi abordada na rua por um homem. O suspeito estava em um carro e a convenceu a entrar no veículo, levando-a em seguida até um motel no município.

Foi relatado na denúncia que o homem estuprou a garota em uma suíte do motel. Depois, a vítima foi levada a um posto de combustíveis, onde o suspeito comprou chocolates, salgados e refrigerantes para ela. Em seguida, a jovem foi abandonada em um bairro de Vila Velha. Ela foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, que notificou o Conselho Tutelar após confirmar a violência sexual.

A Polícia Civil informou que a menina foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica (PCIES), em Vitória, para realizar exames. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e, por envolver menor de idade, está sob sigilo.

