Crime

Suspeita de participar da morte de comerciante em Porto Seguro é presa no ES

Mulher de 21 anos foi localizada em um beco em Cariacica com a filha de cinco anos; havia contra ela um mandado de prisão por homicídio qualificado

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:13

Comerciante Edjhones Alves da Silva foi morto a tiros em Porto Seguro, na Bahia Crédito: Redes Sociais

Uma mulher de 21 anos, suspeita de participação no assassinato do comerciante Edjhones Alves da Silva, em Porto Seguro, no Litoral Sul da Bahia, foi presa em Cariacica, no Espírito Santo, na última terça-feira (2). Elisandy Souza Santos estava em um beco no bairro Sotelândia, com a filha de cinco anos, quando foi abordada pela Polícia Militar. Os agentes verificaram que havia um mandado de prisão contra ela.

Elisandy foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. O mandado de prisão, expedido em agosto de 2022, aponta que a jovem é suspeita de homicídio qualificado. O crime ocorreu em 31 de maio de 2022, no Centro de Porto Seguro. Na ocasião, suspeitos emparelharam o carro ao lado do comerciante, no momento em que ele tentava subir em uma motocicleta, e efetuaram disparos. Dois deles foram presos minutos após a execução, na mesma cidade.

Durante as investigações, a polícia descobriu que, além dos dois suspeitos presos, havia no carro duas mulheres e outro homem. Na decisão que decretou a prisão de Elisandy, a Justiça destacou que a detenção era necessária para "esclarecimentos de pontos essenciais e relevantes, como a autoria e a motivação".

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Elisandy será levada a um presídio da Grande Vitória e ficará à disposição da Justiça. A reportagem de A Gazeta pediu nota à Polícia Civil da Bahia sobre as investigações. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

