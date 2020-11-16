Mulher é assassinada no bairro Camará, na Serra

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.





Além disso, a PC afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.





A Polícia Civil destacou também que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.