Mulher é assassinada no bairro Camará, na Serra

Uma mulher foi baleada e morreu na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 11h, no bairro Camará, na Serra. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe esteve no local e, ao entrar em contato com um enfermeiro do Samu, foi confirmado o óbito da vítima.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que ainda não há outras informações, uma vez que a equipe ainda está realizando diligências no local do crime.
Atualização
16/11/2020 - 5:11
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Além disso, a PC afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destacou também que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.