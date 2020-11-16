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Mulher é assassinada no bairro Camará, na Serra

A vítima foi baleada e morreu antes mesmo de ser socorrida. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 16:05

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:05

De acordo com populares, a vítima foi assaltada antes de ser morta
De acordo com populares, a vítima foi assaltada antes de ser morta Crédito: Internauta
Uma mulher foi baleada e morreu na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 11h, no bairro Camará, na Serra. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe esteve no local e, ao entrar em contato com um enfermeiro do Samu, foi confirmado o óbito da vítima.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que ainda não há outras informações, uma vez que a equipe ainda está realizando diligências no local do crime.

Atualização

16/11/2020 - 5:11
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.   

Além disso, a PC afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. 

A Polícia Civil destacou também que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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