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Grande susto

Empresário é rendido e agredido ao deixar a filha na Praia da Costa

Após deixar a filha em frente a uma escola para votar neste domingo (15), o empresário foi rendido pelo suspeito., que entrou no carro e o obrigou a dirigir até Cobi de Baixo. A vítima conseguiu chamar atenção de policiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 15:21

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 15:21

Crime começou em frente a um colégio que fica na Praia da Costa, em Vila Velha
Crime começou em frente a um colégio que fica na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Ao deixar a filha em um colégio da Praia da Costa para votar na manhã deste domingo (15), um empresário foi surpreendido por um bandido, que entrou pela porta de trás do carro e o obrigou  através de agressões nas costas e ameaças  a ir até o bairro Cobi de Baixo, também em Vila Velha.
Pouco mais à frente, o motorista viu uma viatura da Polícia Civil e começou a realizar manobras perigosas, com o objetivo de chamar a atenção. "Tentei jogar o meu carro para cima do carro da polícia para provocar um acidente e me pararem. Estava dirigindo de forma totalmente louca", confessou em entrevista para a TV Gazeta.
Empresário contou para a TV Gazeta o susto pelo qual passou ainda pela manha do domingo (15)
Empresário contou para a TV Gazeta o susto pelo qual passou ainda pela manha do domingo (15) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Segundo o empresário, foram quase cinco minutos dirigindo desesperado, quando já próximo do Centro de Vila Velha, ele parou atrás da viatura. Nesse momento, ele abaixou a janela do carro e contou que estava sofrendo uma tentativa de roubo. As policiais, então, acabaram detendo o criminoso.
Na Delegacia Regional de Vila Velha o suspeito de 25 anos contou que não queria sequestrar o empresário, mas "apenas" sair da Praia da Costa, porque teria visto traficantes. Ele também afirmou que em nenhum momento ameaçou a vítima de roubo. Ainda assim, o empresário levou um grande susto.
"Medo é algo que a gente sempre tem. Depois que ele entrou no meu carro e parecia estar armado, só pensei que não podia fazer nada de errado, porque senão acabava tudo"
Empresário - Vítima não quis ser identificada
De acordo com a Polícia Civil, o criminoso usou uma manopla de borracha, usada em guidões de bicicletas, para simular que estava armado. Na Delegacia Regional de Vila Velha, o rapaz foi autuado em flagrante por constrangimento ilegal, mas assinou um termo circunstanciado e responderá pelo crime em liberdade.

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