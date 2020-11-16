Empresário é rendido e agredido ao deixar a filha na Praia da Costa

Ao deixar a filha em um colégio da Praia da Costa para votar na manhã deste domingo (15), um empresário foi surpreendido por um bandido, que entrou pela porta de trás do carro e o obrigou através de agressões nas costas e ameaças a ir até o bairro Cobi de Baixo, também em Vila Velha.
Pouco mais à frente, o motorista viu uma viatura da Polícia Civil e começou a realizar manobras perigosas, com o objetivo de chamar a atenção. "Tentei jogar o meu carro para cima do carro da polícia para provocar um acidente e me pararem. Estava dirigindo de forma totalmente louca", confessou em entrevista para a TV Gazeta.
Segundo o empresário, foram quase cinco minutos dirigindo desesperado, quando já próximo do Centro de Vila Velha, ele parou atrás da viatura. Nesse momento, ele abaixou a janela do carro e contou que estava sofrendo uma tentativa de roubo. As policiais, então, acabaram detendo o criminoso.
Na Delegacia Regional de Vila Velha o suspeito de 25 anos contou que não queria sequestrar o empresário, mas "apenas" sair da Praia da Costa, porque teria visto traficantes. Ele também afirmou que em nenhum momento ameaçou a vítima de roubo. Ainda assim, o empresário levou um grande susto.
"Medo é algo que a gente sempre tem. Depois que ele entrou no meu carro e parecia estar armado, só pensei que não podia fazer nada de errado, porque senão acabava tudo"
De acordo com a Polícia Civil, o criminoso usou uma manopla de borracha, usada em guidões de bicicletas, para simular que estava armado. Na Delegacia Regional de Vila Velha, o rapaz foi autuado em flagrante por constrangimento ilegal, mas assinou um termo circunstanciado e responderá pelo crime em liberdade.