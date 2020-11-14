Ladrões fogem após roubar loja, mas batem carro e são presos em Cariacica

Três criminosos tentaram fugir depois de roubarem uma loja na manhã deste sábado (14), no bairro Santa Rita, em Vila Velha. No entanto, o que eles certamente não esperavam era perder o controle do carro e bater com o veículo em um poste. Seguidos de perto pela Polícia Militar, eles acabaram detidos.
Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram o momento em que os três rapazes são detidos, já no bairro Porto de Santa, em Cariacica que fica a aproximadamente seis quilômetros de distância da loja roubada. Nas imagens é possível ver até um helicóptero sobrevoando a área.
Por meio de nota, a Polícia Militar esclareceu que o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) deu apoio ao acompanhamento. Quando estavam chegando no estabelecimento alvo do crime, os policiais em solo receberam a informação de que os bandidos estavam em um veículo prata.
Após localizá-lo, os agentes começaram a seguir os bandidos, até o momento em que aconteceu o acidente. Ainda de acordo com a PM, o veículo utilizado pelos criminosos já tinha restrição por causa de furto ou roubo. Junto dos três também foram encontrados uma pistola, uma arma de fogo falsa e um celular.
Dois dos jovens detidos têm 20 anos e o terceiro ainda é um adolescente, de apenas 16 anos. Eles, o carro e os materiais foram levados à 4ª Delegacia Regional, que fica no próprio município de Cariacica. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que só poderá passar informações sobre o caso após a finalização da ocorrência.