Em Vitória

Mulher coloca calmante na comida do marido após agressões e chama a polícia no ES

Homem de 55 anos foi preso em flagrante e contou que ficou nervoso porque queria dinheiro para comprar drogas; vítima contou que ele a ameaçou de morte com uma faca

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:38 - Atualizado há 13 minutos

Uma mulher de 61 anos colocou calmante na comida do marido após ser agredida e ameaçada por ele dentro de casa, no bairro São José, em Vitória, na noite desta quarta-feira (25). Após o homem adormecer, ela chamou a polícia, que o prendeu em flagrante. Segundo a vítima, ele ficou nervoso porque ela se recusou a dar dinheiro para ele comprar drogas e chegou a ameaçá-la de morte usando uma faca.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, após a agressão, o homem ainda pediu que a companheira preparasse o jantar. Com medo de ser morta, a mulher triturou dois comprimidos de calmante e misturou no prato dele. Quando os policiais chegaram à residência, o agressor estava dormindo. Ele foi levado para a delegacia, prestou depoimento e depois encaminhado ao presídio.

Segundo vizinhos, na última semana, o suspeito sofreu uma parada cardíaca e ficou três dias internado em um hospital. Os moradores contaram que a própria companheira, vítima das agressões, foi quem cuidou dele após a alta. "Ela cuidou dele, ficou com ele no hospital, ajudou mesmo depois de tudo. E agora ainda passa por essa situação", disse uma vizinha, que preferiu não se identificar.

A Polícia Civil informou que o suspeito conduzido à Delegacia Regional de Vitória foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. A Secretaria de Estado de Justiça confirmou a entrada do suspeito no Centro de Triagem de Viana, na Região Metropolitana de Vitória, nesta quinta-feira (25).

Canais de denúncia gratuitos para mulheres vítimas de violência:

Disque 180 - Central de Atendimento à Mulher. Registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes;

Disque 190 - Número para situações de emergências, ou seja, para casos de flagrante delito.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e g1 ES

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta