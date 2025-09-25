Home
Apontado pela polícia como gerente de facção no ES é preso na Bahia

Apontado pela polícia como gerente de facção no ES é preso na Bahia

Benonino era procurado em Vila Velha por tráfico, assassinatos e lavagem de dinheiro; prisão ocorreu por meio de operação conjunta entre os dois Estados

Benonino Eleutério Filho foi capturado na terça-feira (23) no extremo sul da Bahia
Apontado pela polícia como gerente do tráfico de facção criminosa em Vila Velha, Benonino Eleutério Filho foi preso no Estado da Bahia na terça-feira (23). A Secretaria de Segurança baiana afirma que o homem também é suspeito de assassinatos e lavagem de dinheiro.

De acordo com o g1 Bahia, a prisão ocorreu na cidade Santa Cruz Cabrália por meio de uma operação conjunta dos dois Estados — além do apoio de agentes mineiros. Benonino foi encaminhado para Porto Seguro, onde aguardará por transferência para o Espírito Santo. A Secretaria de Segurança capixaba foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno. 

A reportagem tenta localizar a defesa de Benonino. O espaço segue aberto para manifestações.

