Apontado pela polícia como gerente de facção no ES é preso na Bahia

Benonino era procurado em Vila Velha por tráfico, assassinatos e lavagem de dinheiro; prisão ocorreu por meio de operação conjunta entre os dois Estados

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13:07

Benonino Eleutério Filho foi preso em cidade baiana Crédito: Reprodução

Apontado pela polícia como gerente do tráfico de facção criminosa em Vila Velha, Benonino Eleutério Filho foi preso no Estado da Bahia na terça-feira (23). A Secretaria de Segurança baiana afirma que o homem também é suspeito de assassinatos e lavagem de dinheiro.

De acordo com o g1 Bahia, a prisão ocorreu na cidade Santa Cruz Cabrália por meio de uma operação conjunta dos dois Estados — além do apoio de agentes mineiros. Benonino foi encaminhado para Porto Seguro, onde aguardará por transferência para o Espírito Santo. A Secretaria de Segurança capixaba foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno.

A reportagem tenta localizar a defesa de Benonino. O espaço segue aberto para manifestações.

