Homem é esfaqueado e preso após agredir a companheira em Cariacica

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:50
Um homem de 42 anos foi esfaqueado no braço e acabou preso após agredir a companheira durante uma discussão na madrugada desta quinta-feira (25), em Porto Novo, Cariacica.
Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 35 anos, contou que o casal bebia em casa quando começou a discussão. Durante o desentendimento, o homem passou a ofender a filha dela com palavras de baixo calão. A jovem, temendo pela segurança da mãe, acionou o Ciodes (190) e pediu ajuda policial.
Ainda de acordo com a vítima, o marido desferiu um soco em seu rosto, causando ferimento no lado direito da boca, e tentou enforcá-la. Para se defender e interromper a violência, ela conseguiu se soltar e atingiu o braço esquerdo do agressor com uma faca.
Conforme a PM, a vítima apresentava lesões visíveis na região do pescoço, compatíveis com tentativa de enforcamento, além de uma lesão na boca, do lado direito, decorrente do golpe físico. Já o homem apresentava lesões visíveis no braço esquerdo, com sangramento, além de arranhões na região do pescoço e também no braço direito.
O suspeito foi socorrido ao Pronto Atendimento de Alto Lage, onde recebeu cuidados médicos. Após receber alta, foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o