Home
>
Polícia
>
Homem é esfaqueado e preso após agredir a companheira em Cariacica

Homem é esfaqueado e preso após agredir a companheira em Cariacica

Segundo a polícia, mulher de 35 anos foi socorrida com lesões no rosto e pescoço; o suspeito, de 42, foi autuado na Lei Maria da Penha

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:50

Um homem de 42 anos foi esfaqueado e acabou preso após bater na companheira em Porto Novo, Cariacica

Um homem de 42 anos foi esfaqueado no braço e acabou preso após agredir a companheira durante uma discussão na madrugada desta quinta-feira (25), em Porto Novo, Cariacica.

Recomendado para você

Segundo a polícia, mulher de 35 anos foi socorrida com lesões no rosto e pescoço; o suspeito, de 42, foi autuado na Lei Maria da Penha

Homem é esfaqueado e preso após agredir a companheira em Cariacica

Suspeito estava em liberdade condicional há dois meses e foi detido com celular roubado em Montanha

Jovem de 25 anos é preso em flagrante por receptação em Pinheiros

Após roubar uma Toyota Hilux, os suspeitos seguiram para Capital, onde foram flagrados pelo cerco eletrônico; durante perseguição o veículo perdeu o controle e bateu em tapume de metal

Roubo de caminhonete em Cariacica termina com perseguição, acidente e prisão em Vitória

Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 35 anos, contou que o casal bebia em casa quando começou a discussão. Durante o desentendimento, o homem passou a ofender a filha dela com palavras de baixo calão. A jovem, temendo pela segurança da mãe, acionou o Ciodes (190) e pediu ajuda policial.

Ainda de acordo com a vítima, o marido desferiu um soco em seu rosto, causando ferimento no lado direito da boca, e tentou enforcá-la. Para se defender e interromper a violência, ela conseguiu se soltar e atingiu o braço esquerdo do agressor com uma faca.

Conforme a PM, a vítima apresentava lesões visíveis na região do pescoço, compatíveis com tentativa de enforcamento, além de uma lesão na boca, do lado direito, decorrente do golpe físico. Já o homem apresentava lesões visíveis no braço esquerdo, com sangramento, além de arranhões na região do pescoço e também no braço direito.

O suspeito foi socorrido ao Pronto Atendimento de Alto Lage, onde recebeu cuidados médicos. Após receber alta, foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais