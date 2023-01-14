À esquerda, o motorista de aplicativo de 45 anos; à direita, o condutor de 26 anos. Ambos foram assaltados em Cariacica Crédito: Archimedes Patricio | Montagem A Gazeta

Dois motoristas de aplicativo foram assaltados enquanto faziam corridas entre a noite dessa sexta-feira (13) e a madrugada deste sábado (14), em Cariacica . Em ambos os casos, os criminosos estavam armados e chegaram a levar os carros – que são a fonte de renda das vítimas, um homem de 45 anos e um jovem de 26 anos.

Your browser does not support the audio element. Motoristas de aplicativo são assaltados durante corridas em Cariacica

Os crimes aconteceram nos bairros Jardim América e Vila Capixaba. Nesta manhã, em uma delegacia do município, os condutores deram entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta. Os dois conseguiram recuperar os respectivos veículos. No entanto, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Refém por 2 horas

O primeiro dos crimes aconteceu na noite dessa sexta-feira (13). Segundo o motorista, os suspeitos o fizeram de refém por quase 2 horas, obrigando que rodasse por três cidades. Sob ameaças, o homem teve que fazer transferências bancárias via pix. Ele foi abandonado em Marcílio de Noronha, em Viana

"Eram duas pessoas que estavam armadas com pistola. O rapaz que estava atrás de mim me deu uma 'gravata' (golpe no pescoço) e colocou a arma na minha cabeça" Motorista de 45 anos - Não quis ser identificado

O anúncio do assalto aconteceu enquanto passavam pelo bairro Jardim América. Além dos valores transferidos, os criminosos roubaram dinheiro em espécie e o celular da vítima – que estima um prejuízo de aproximadamente R$ 2 mil. “A gente fica pensando se é verdade. É difícil de acreditar”, desabafou.

Bandidos alterados

Já o segundo assalto aconteceu na madrugada deste sábado (14), vitimando o motorista de 26 anos. De acordo com ele, por volta das 2h40, os criminosos pegaram uma corrida de Nova Brasília para Santa Bárbara, ambos bairros de Cariacica. Durante toda a ação, os suspeitos estavam “completamente alterados”.

"Eles pediram para eu cortar caminho e, quando fui passar por Vila Capixaba, anunciaram o assalto" Motorista de 26 anos - Não quis ser identificado

Segundo a vítima, os bandidos levaram o celular e o carro dele – que por ter um sistema de segurança (corta-corrente) impediu o funcionamento normal do carro, recuperado pouco depois. “Os pertences estavam dentro do veículo. Agora é esperar o procedimento da delegacia para retirar o automóvel”, comentou.

Sensação de medo

Os dois motoristas assaltados durante a última noite de trabalho nunca haviam passado por algo parecido. O homem de 45 anos trabalha com aplicativo há três anos, um a menos que o condutor de 26 anos. Apesar do medo, eles disseram que não têm como mudar de ocupação e terão que seguir aceitando corridas.

“A gente tem que trabalhar. A gente faz um investimento para isso. Se parar fica difícil”, desabafou o mais velho deles. Na mesma linha, o rapaz também comentou que não pode simplesmente parar. “Com medo a gente fica, porque não sabemos o que pode acontecer, mas é minha fonte de renda”, complementou.

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