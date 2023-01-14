Homem morre baleado após briga por jogo de sinuca em Cariacica

De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os criminosos deram dois tiros: um acertou a cabeça de Raimundo e outro atingiu o peito. Ele morreu no meio da rua, perto da casa em que morava. Quem presenciou o crime diz que a confusão começou por causa de um jogo de sinuca.