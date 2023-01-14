Um homem de 50 anos, identificado como Raimundo Jesus dos Santos, foi assassinado na noite dessa sexta-feira (13), no bairro São Francisco, em Cariacica. Segundo o relato de testemunhas, dois suspeitos passaram de moto e atiraram contra ele. Pouco antes, a vítima tinha se envolvido em uma briga, em um bar da região.
Homem morre baleado após briga por jogo de sinuca em Cariacica
De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os criminosos deram dois tiros: um acertou a cabeça de Raimundo e outro atingiu o peito. Ele morreu no meio da rua, perto da casa em que morava. Quem presenciou o crime diz que a confusão começou por causa de um jogo de sinuca.
Acionada, a Polícia Militar afirmou que "a equipe se deparou com um indivíduo baleado, caído no chão e com uma faca na mão" – que teria sido buscada por Raimundo na própria residência, logo após a briga. “O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito”, detalhou.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes não serão divulgados."
A Polícia Civil reforçou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181). “No site é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, destacou.