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Bairro São Francisco

Homem morre baleado após briga por jogo de sinuca em Cariacica

Raimundo Jesus dos Santos, de 50 anos, levou dois tiros, dados por criminosos que passaram de moto; crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (13)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

14 jan 2023 às 11:20

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 11:20

Raimundo Jesus dos Santos, de 50 anos, foi morto com dois tiros na sexta-feira (13), em Cariacica
Raimundo Jesus dos Santos, de 50 anos, foi morto com dois tiros na sexta-feira (13), em Cariacica Crédito: Reprodução
Um homem de 50 anos, identificado como Raimundo Jesus dos Santos, foi assassinado na noite dessa sexta-feira (13), no bairro São Francisco, em Cariacica. Segundo o relato de testemunhas, dois suspeitos passaram de moto e atiraram contra ele. Pouco antes, a vítima tinha se envolvido em uma briga, em um bar da região.
Homem morre baleado após briga por jogo de sinuca em Cariacica
De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os criminosos deram dois tiros: um acertou a cabeça de Raimundo e outro atingiu o peito. Ele morreu no meio da rua, perto da casa em que morava. Quem presenciou o crime diz que a confusão começou por causa de um jogo de sinuca.
Acionada, a Polícia Militar afirmou que "a equipe se deparou com um indivíduo baleado, caído no chão e com uma faca na mão" – que teria sido buscada por Raimundo na própria residência, logo após a briga. “O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito”, detalhou.
Perícia da Polícia Civil esteve no bairro São Francisco, em Cariacica, após crime cometido nessa sexta-feira (13)
Perícia da Polícia Civil esteve no bairro São Francisco, em Cariacica, após crime cometido nessa sexta-feira (13) Crédito: Reprodução
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes não serão divulgados."
A Polícia Civil reforçou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181). “No site é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, destacou.

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