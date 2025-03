Em Pancas

Motorista é presa após atingir viatura da PM que atendia outro acidente no ES

Teste do bafômetro realizado pela condutora acusou a presença de álcool no sangue e o carro dirigido por ela estava com licenciamento vencido

Viatura da PM foi atingida por carro quando prestava atendimento a outro acidente. (Redes Sociais)

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Uma motorista embriagada foi presa após o veículo que dirigia atingir uma viatura da Polícia Militar na rodovia ES 434, conhecida como Rodolfo Haese, no distrito de Laginha, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (30). O acidente aconteceu enquanto a guarnição policial prestava apoio a outra ocorrência de trânsito, envolvendo um Toyota Corolla e uma moto.

De acordo com informações da polícia, a viatura estava estacionada no acostamento da rodovia, com as luzes giroflex e os sinais de alerta acionados, quando foi atingida na traseira por um carro, modelo HB20. A colisão causou danos em ambos os veículos. A equipe de emergência foi acionada para atender a motorista, que sofreu ferimentos leves. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Pancas, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

Durante a abordagem no local, os agentes constataram que o HB20 estava com o licenciamento vencido, o que gerou uma multa para a condutora. Além disso, o teste do etilômetro realizado pela motorista apontou a presença de álcool no sangue dela. Em razão disso, ela foi conduzida até a 15ª Delegacia Regional de Colatina.



A Polícia Civil informou que a suspeita, de 37 anos, conduzida à Delegacia Regional de Colatina, "foi autuada em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dano ao patrimônio qualificado". A corporação acrescentou que "após os procedimentos de praxe, ela será encaminhada ao sistema prisional".

