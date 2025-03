Reprovado no bafômetro

Motorista de carreta que pegou fogo no Contorno estava alcoolizado

Veículo, que transportava adubo, ficou em chamas após colisão envolvendo cinco veículos na manhã desta sexta-feira (28), na Rodovia do Contorno, em Cariacica

2 min de leitura min de leitura

O motorista de uma carreta, identificado como Marco Antônio da Conceição, de 49 anos, que causou o engavetamento envolvendo cinco veículos na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (28), foi reprovado no teste do bafômetro, que indicou que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. O exame foi realizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O condutor do veículo – que estava transportando adubo e acabou pegando fogo após a batida, foi conduzido à Delegacia Regional do município.

Antes de ser submetido ao teste do bafômetro, o motorista conversou com o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, e afirmou que não havia consumido álcool. "Não bebi nada", disse. Alguns minutos depois, porém, o exame indicou resultado positivo para ingestão de álcool. As imagens do cinegrafista Fernando Estevão, da TV Gazeta, mostram que em um curto intervalo de tempo o motorista acabou algemado.

O acidente envolveu cinco veículos, sendo duas carretas – uma com adubo, que foi consumida pelo fogo, e uma com gás. Imagens feitas por volta das 7h mostram a fumaça saindo do local, dando a dimensão da colisão, que terminou com a carreta em chamas. O motorista da carreta que causou o acidente conversou com a TV Gazeta e afirmou que não conseguiu frear antes de atingir outros veículos. A carreta com adubo iria para Nova Venécia.

De acordo com o peso que eu estava, não consegui segurar a carreta. Eu fiz de tudo para parar, mas infelizmente não consegui Marco Antônio da Conceição • Motorista da carreta que pegou fogo

A batida ocorreu no sentido Cariacica-Serra, trecho que chegou a ser interditado. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Eco101, concessionária que administra o trecho da BR 101, informou que o acidente foi registrado às 6h47 na altura do quilômetro 284 da rodovia federal em Cariacica. Segundo a Eco101, duas pessoas sofreram ferimentos leves.

Depois que o motorista foi detido, inclusive com o uso de algemas, A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com Marco Antônio da Conceição. Em nota, a corporação informou que ele foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

O delegado de plantão arbitrou fiança, mas até às 16h28 desta sexta-feira, ela ainda não havia sido recolhida.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta