Caminhão carregado de mamão tomba e interdita trecho da BR 101 em Anchieta

Um caminhão carregado de mamão tombou na noite de quinta-feira (27) no km 368,7 da BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo. O trânsito, segundo a concessionária que administra a via, a Eco 101, precisou ser interditado na faixa sentido Vitória, com fluxo fluindo por desvio. Já na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que o trecho foi totalmente interditado para a retirada do veículo, das 9h30 até as 10h12.>