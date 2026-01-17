Home
Motorista de app é detido com veículo proveniente de roubo em Vila Velha

O veículo tinha sido comprado em uma revenda de seminovos há cerca de três meses e o condutor alegou não saber que era roubado

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:47

Carro foi apreendido e motorista foi encaminhado à Delegacia em Vila Velha
Carro foi apreendido e motorista foi encaminhado à Delegacia em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha/Divulgação

Um carro foi apreendido e um homem de 25 anos foi encaminhado à delegacia pela Guarda Municipal de Vila Velha, no final da tarde desta sexta-feira (16) no bairro Gaivotas. O veículo tinha sido comprado há cerca de três meses e o motorista alegou não saber que era proveniente de roubo.

O automóvel teria sido comprado em uma revenda de seminovos em Itaparica, no mesmo município, e o financiamento teria passado pelo banco, contudo a documentação ainda não teria sido transferida para o nome dele, conforme apurou a repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta.

Segundo o subinspetor da Rocam, Fabrício Machado, a abordagem aconteceu durante um patrulhamento, quando o carro, cujos elementos identificadores de placa e vidro não condiziam com o original, foi avistado.

“No momento da abordagem ele estava trabalhando, inclusive tinha uma passageira (dentro do carro). No momento da verificação foi acionado outro veículo de aplicativo e ela seguiu a viagem dela”, detalhou Machado.

Ainda segundo o subinspetor, o homem encaminhado à delegacia não resistiu à abordagem, nem tem passagens pela polícia, entretanto, pode responder pelo crime de adulteração de veículo ou por receptação, uma vez que, até o momento em que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha, nenhuma documentação tinha sido apresentada.

"A recomendação é, ao comprar um veículo, transferir para o seu nome, fazer a vistoria e transferir logo para o nome de quem está comprando. E, geralmente, nessas revendas de veículos, eles têm um laudo cautelar, que eles mesmos fazem, atestando que o veículo é um veículo bom", destacou Machado.

A reportagem tenta mais detalhes com a Polícia Civil e o texto será atualizado quando houver resposta.

