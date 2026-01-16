Desentendimento

Jovem é morto após olhar para casal durante discussão em bar de Linhares

Suspeito foi tirar satisfação com a vítima e disparou; caso aconteceu na noite da última quinta-feira (15)

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:38

Polícia Científica e Polícia Militar estiveram no local, na noite de quinta-feira (15) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem identificado como Thiago Cardoso Silva, de 23 anos, foi baleado e morreu dentro de um bar no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (15). A vítima estava jantando no estabelecimento na companhia de um amigo quando presenciou a discussão de um casal. Ele olhou para os dois e, neste momento, o homem foi tirar satisfação com ele. O desentendimento acabou em tiros e o suspeito fugiu.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que Thiago e o amigo estavam sentados em uma mesa próxima ao casal, que discutia no local. Em determinado momento, a vítima teria olhado rapidamente na direção dos dois, o que incomodou o suspeito. O homem então se levantou e foi até a mesa de Thiago, iniciando uma discussão.

Ainda segundo a PM, o amigo da vítima e um garçom do estabelecimento tentaram intervir para encerrar o desentendimento. No entanto, o suspeito pegou a arma e atirou contra Thiago. Ele foi atingido na cabeça e morreu no local; o amigo dele não ficou ferido.

Após os disparos, o suspeito fugiu em um Honda Civic preto. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento o homem não foi localizado.

Em nota, o bar destacou que nunca havia registrado um episódio semelhante como esse. O estabelecimento pediu desculpas aos clientes, lamentou a morte da vítima e afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados", destacou a corporação.

