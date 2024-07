Motorista de aplicativo é assaltada, agredida e atropelada na Serra

Vítima foi obrigada a dirigir sob ameaça de uma marreta; após as agressões, ela conseguiu correr e pedir ajuda em uma propriedade

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou no bairro Divinópolis, onde ela deixou um passageiro. Ao sair da região, dois homens apareceram pedindo uma corrida até Belvedere, no mesmo município. Contudo, assim que os supostos clientes entraram no carro, a obrigaram a dirigir até a localidade de Calogi, ameaçando a condutora com uma marreta.