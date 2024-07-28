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Insegurança

Mulher é ferida após homem tentar roubar celular em Cachoeiro

Ela foi levada para uma unidade de atendimento e não foi divulgado qual objeto teria causado o ferimento
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

28 jul 2024 às 17:51

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 17:51

Uma mulher foi ferida no abdômen durante uma tentativa de roubo na noite deste sábado (27) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ela teria puxado o celular da mão do bandido, que conseguiu fugir. Não foi divulgado qual objeto teria causado o ferimento.
A vítima contou para a Polícia Militar que transitava na calçada e uma pessoa, que ela não conseguiu identificar, puxou o aparelho celular dela, que estava na sua mão, e com uma ação imediata, ela puxou o telefone de volta. Posteriormente, ela sentiu uma pontada na barriga e saiu correndo do local.
Ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento localizada no bairro Marbrasa. A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic)e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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