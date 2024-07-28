Mulher é ferida após homem tentar roubar celular em Cachoeiro

Uma mulher foi ferida no abdômen durante uma tentativa de roubo na noite deste sábado (27) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ela teria puxado o celular da mão do bandido, que conseguiu fugir. Não foi divulgado qual objeto teria causado o ferimento.
A vítima contou para a Polícia Militar que transitava na calçada e uma pessoa, que ela não conseguiu identificar, puxou o aparelho celular dela, que estava na sua mão, e com uma ação imediata, ela puxou o telefone de volta. Posteriormente, ela sentiu uma pontada na barriga e saiu correndo do local.
Ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento localizada no bairro Marbrasa. A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic)e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.