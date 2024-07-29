Empresário é morto por encapuzados durante o jantar em Cariacica

Testemunhas contaram para a polícia que os atiradores estavam encapuzados. Quando viram o empresário na calçada, começaram a atirar. Ele foi atingido primeiro por um tiro no peito e, mesmo baleado, tentou entrar na varanda da casa, mas os assassinos continuaram atirando.

Em seguida, os suspeitos fugiram. A rua teve que ser fechada para o trabalho da polícia, que ouviu testemunhas e colheu provas que podem ajudar a identificar os assassinos. Ainda conforme apuração da TV Gazeta, Geraldo era investigado por mandar matar um homem em Cariacica. Ele chegou a ser preso, mas estava solto após ganhar na Justiça o direito de responder pelo crime em liberdade.