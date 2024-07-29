Um empresário identificado como Geraldo Ferreira Sobrinho, de 62 anos, foi morto a tiros por três suspeitos encapuzados enquanto jantava na porta da casa do sogro na noite de domingo (28) em Santo Antônio, Cariacica.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima jantava com o sogro e o genro quando foi surpreendida por três criminosos. Geraldo morava em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Estado, mas estava na Grande Vitória desde quinta-feira (25).
Testemunhas contaram para a polícia que os atiradores estavam encapuzados. Quando viram o empresário na calçada, começaram a atirar. Ele foi atingido primeiro por um tiro no peito e, mesmo baleado, tentou entrar na varanda da casa, mas os assassinos continuaram atirando.
Em seguida, os suspeitos fugiram. A rua teve que ser fechada para o trabalho da polícia, que ouviu testemunhas e colheu provas que podem ajudar a identificar os assassinos. Ainda conforme apuração da TV Gazeta, Geraldo era investigado por mandar matar um homem em Cariacica. Ele chegou a ser preso, mas estava solto após ganhar na Justiça o direito de responder pelo crime em liberdade.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. "Até o momento, ninguém foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados", completou a corporação.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Empresário é morto por encapuzados durante o jantar em Cariacica