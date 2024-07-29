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Bairro Santo Antônio

Empresário é morto por encapuzados durante o jantar em Cariacica

Geraldo Ferreira Sobrinho, de 62 anos, foi surpreendido por três atiradores enquanto estava na porta casa do sogro, na noite do último domingo (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2024 às 10:55

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 10:55

Geraldo Ferreira Sobrinho
Geraldo Ferreira Sobrinho, de 62 anos, morto a tiros no bairro Santo Antônio, em Cariacica Crédito: Acervo pessoal
Um empresário identificado como Geraldo Ferreira Sobrinho, de 62 anos, foi morto a tiros por três suspeitos encapuzados enquanto jantava na porta da casa do sogro na noite de domingo (28) em Santo Antônio, Cariacica
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima jantava com o sogro e o genro quando foi surpreendida por três criminosos. Geraldo morava em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Estado, mas estava na Grande Vitória desde quinta-feira (25).
Testemunhas contaram para a polícia que os atiradores estavam encapuzados. Quando viram o empresário na calçada, começaram a atirar. Ele foi atingido primeiro por um tiro no peito e, mesmo baleado, tentou entrar na varanda da casa, mas os assassinos continuaram atirando.
Em seguida, os suspeitos fugiram. A rua teve que ser fechada para o trabalho da polícia, que ouviu testemunhas e colheu provas que podem ajudar a identificar os assassinos. Ainda conforme apuração da TV Gazeta, Geraldo era investigado por mandar matar um homem em Cariacica. Ele chegou a ser preso, mas estava solto após ganhar na Justiça o direito de responder pelo crime em liberdade.
Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. "Até o momento, ninguém foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados", completou a corporação. 
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. 
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