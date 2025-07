Em Baixo Guandu

Motociclista morre em colisão e motorista é preso com sinais de embriguez no ES

Condutor do carro atravessou a pista e bateu de frente com a moto onde estava a vítima, de 20 anos, que morreu no local

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 12 de julho de 2025 às 13:14

Moto ficou destruída após colidir em veículo na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Redes sociais

Um jovem de 20 anos morreu em um acidente ocorrido na noite de sexta-feira (11), na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio e aconteceu na altura do bairro São Vicente, por volta das 21h30. >

De acordo com a Polícia Militar, o carro, um Fiat Strada, era conduzido por um homem de 37 anos, que estava acompanhado de um passageiro. Eles relataram à PM que haviam saído de um bar no bairro Rosário I e seguiam em direção à casa de um amigo. Ao chegarem na entrada do bairro São Vicente, o motorista teria atravessado a pista sem verificar o tráfego no sentido contrário, momento em que colidiu com a motocicleta. >

O impacto foi forte. O motociclista morreu ainda no local. O passageiro do carro teve ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado ao pronto-socorro municipal. O motorista do veículo dispensou atendimento médico, mas foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou consumo de bebida alcoólica. >

Ele foi levado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo, com o agravante de estar sob efeito de álcool. Após os procedimentos legais, foi encaminhado ao sistema prisional. >

>

A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A Polícia Civil investiga o caso. >

