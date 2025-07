Bairro Itapuã

Homem invade restaurante, toma picolé e acaba preso em Vila Velha; vídeo

Dono do estabelecimento contou que essa é a quarta invasão que o local sofre desde fevereiro

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (11) após invadir um restaurante durante a madrugada, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Ele entrou no estabelecimento pelo telhado em busca de dinheiro, mas não encontrou. Um vídeo mostra a ação do criminoso dentro do local (veja acima): ele usou o uniforme de funcionários, consumiu picolés e refrigerantes e depois fugiu. A prisão aconteceu horas depois, porque policiais o encontraram dormindo em uma galeria vizinha.>