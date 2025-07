Praia da Costa

Como era golpe da venda de tênis que levou irmãos à prisão em Vila Velha

Investigação aponta que influenciadora capixaba e o irmão usavam imagens de vida de luxo e perfis com boa reputação para aplicar golpes, nos quais os produtos não eram entregues

Publicado em 10 de julho de 2025 às 18:38

O que parecia ser uma loja online de tênis de alto padrão, voltada a um público de maior poder aquisitivo, era, na verdade, parte de um esquema de fraude que pode ter lesado dezenas de consumidores em todo o Brasil. A fachada de credibilidade envolvia valores altos, aparência de sucesso nas redes sociais e notas positivas em sites de reclamação, mas tudo fazia parte da estratégia para enganar os clientes. >

A operação que desvendou o golpe foi batizada de “Dois Irmãos” e teve desdobramentos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em terras capixabas, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a uma influenciadora digital com mais de 1,5 milhão de seguidores e o irmão dela, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.>

Segundo o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), o objetivo inicial da operação era apreender computadores, celulares e materiais relacionados ao golpe. No entanto, durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram uma criança de 11 anos em situação de maus-tratos, o que resultou na prisão em flagrante dos dois investigados por crime previsto na nova legislação, que agora prevê pena de dois a cinco anos de reclusão. >

Eles foram encaminhados ao sistema prisional. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). A reportagem procura a defesa da mãe e tio da criança e o espaço segue aberto para manifestação. >

>

Aparência de sucesso

Homepage do site investigado por golpe Crédito: Reprodução

De acordo com a diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Letícia Coelho Nogueira, a loja virtual, identificada como Equipe Tênis, não oferecia preços abaixo do mercado, como geralmente ocorre em fraudes. Pelo contrário, os produtos anunciados custavam em média R$ 1.500, o que dava aos consumidores a falsa sensação de legitimidade. >

"O diferencial desse caso é que não estamos falando de valores baixos. Eram tênis caros, voltados para um público com maior poder aquisitivo. Isso tornava o golpe mais sofisticado, pois não levantava suspeitas. Além disso, os perfis da empresa ocultavam comentários negativos e ostentavam notas altas no Reclame Aqui", explicou.>

Ainda segundo Letícia, o Procon está investigando se ferramentas automatizadas foram usadas para manipular artificialmente a reputação da loja nas plataformas de avaliação. "São mais de 700 reclamações registradas, mas com nota positiva. Estamos apurando se isso foi construído com robôs ou com respostas padronizadas falsas", afirmou.>

Vendas por redes sociais

Material apreendido durante operação Dois Irmãos em Vila Velha Crédito: Divulgação PCES

Embora a influenciadora investigada não fizesse publicidade direta da loja no perfil principal, a imagem pessoal dela era usada como argumento de credibilidade. Ela se apresentava como empresária de sucesso, compartilhando fotos com roupas de grife, treinos em academias de alto padrão e morando em um dos bairros mais valorizados de Vila Velha. “A estratégia era passar a imagem de alguém bem-sucedida e confiável. Ela atendia os clientes por telefone e ajudava nas vendas. Era o marketing do estilo de vida, não do produto em si”, detalhou o delegado Passamani.>

A investigação aponta que o site contava com diversos perfis nas redes sociais, onde os produtos eram impulsionados. Nesses perfis, era comum encontrar centenas de comentários ocultos, ou seja, outro indício de que críticas eram apagadas para preservar a imagem da marca.>

Prejuízo ainda será calculado

O número de vítimas e o prejuízo continuam sendo apurados. A Polícia Civil do Espírito Santo orienta os consumidores que tenham comprado produtos da Equipe Tênis a procurar as autoridades para que os casos sejam registrados. A Justiça do Rio de Janeiro já determinou o bloqueio de R$ 1 milhão em bens e valores dos investigados. Todos os materiais apreendidos, como celulares, computadores, documentos e um veículo, foram encaminhados para perícia. A investigação é conduzida pela Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro, com apoio da Decon do Espírito Santo e do Procon-ES.>

