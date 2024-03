Insegurança

Morte e prisão em confronto entre facções e PM em bairro de Vitória

Quem mora na região relata a insegurança e a surpresa de presenciar a criminalidade em um local que sempre foi considerado seguro

3 min de leitura min de leitura

Após perseguição e tiros, um suspeito morreu e outro foi preso em bairro de Vitória. (Fabrício Christ)

Um confronto entre duas facções criminosas, com a intervenção de policiais militares, terminou com a morte de um jovem de 20 anos e a prisão de um suspeito na tarde da última quarta-feira (13), entre Bairro de Lourdes e Santos Dumont, em Vitória. Quem mora na região relata a insegurança e a surpresa de presenciar a criminalidade em um local que sempre foi considerado seguro.

A troca de tiros, a prisão e a morte têm relação, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, com a guerra entre traficantes do Bairro da Penha e do bairro Santos Dumont. Antes que PM chegasse ao local, criminosos do Bairro da Penha teriam atacado traficantes de Santos Dumont.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada durante a tarde para ir a Santos Dumont verificar a informação de que pessoas estariam armadas e vendendo entorpecentes no local. Quando os militares chegaram ao bairro, viram indivíduos fugindo para uma mata. Um deles estaria segurando uma sacola. Ele foi alcançado pela polícia, que encontrou dois carregadores, 37 munições, 16 palitos de haxixe, 21 papelotes de cocaína e um rádio comunicador. O suspeito detido foi identificado no boletim de ocorrência como Diogo Henrique Hermes Valério, de 20 anos.

Outro suspeito, que estava armado, fugiu para uma residência. As equipes estavam entrando na casa quando o suspeito teria atirado contra os policiais. Por isso, segundo a nota da PM, foi preciso "revidar a injusta agressão", ou seja, atirar. Com ele havia uma pistola calibre 9 mm, um carregador com 16 munições calibre 9 mmm e um radiocomunicador. O jovem, identificado como Kayki Vellozo Alvarenga, de 20 anos, chegou a ser socorrido a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo apuração da TV Gazeta, ele não tinha passagem pela polícia. Durante a ocorrência, outra equipe se deparou com indivíduos armados que atiraram contra os militares e fugiram por uma área de mata, não sendo possível acompanhá-los.

O suspeito detido e o material apreendido foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo de Kayki foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Diogo Henrique Hermes Valério foi encaminhado a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A arma apreendidas será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta