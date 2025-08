Sul do ES

Suspeito é liberado após polícia recuperar objetos furtados de escola em Marataízes

Além de levar até a merenda destinada aos estudantes, o suspeito furtou botijões de gás e ventiladores do colégio

Foram recuperados nesta terça-feira (5) itens furtados em uma escola municipal no bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (4). Com base em imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil conseguiu localizar o suspeito, um homem de 37 anos. Ele teria levado uma câmera e dois ventiladores, além de dois botijões de gás e alimentos destinados à merenda escolar.>