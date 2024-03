Um suspeito fugiu

Trio é detido após roubar celulares em assalto a ônibus em Vila Velha

Quatro suspeitos anunciaram o assalto no momento em que veículo passava pela Terceira Ponte na noite desta quarta-feira (13); três foram detidos horas depois

Roberta Costa Estagiária / [email protected]

Três suspeitos foram detidos em flagrante após roubarem passageiros durante um assalto em um ônibus da linha 541 — Terminal de Carapina / Terminal de Vila Velha — do Sistema Transcol, na noite desta quarta-feira (13). As vítimas relataram à Polícia Militar que um quarto suspeito havia participado do arrastão, mas este não foi localizado pelos militares.

Segundo o boletim de ocorrência, o grupo teria entrado no veículo em Vitória e anunciaram o assalto no momento em que atravessavam a Terceira Ponte. Os suspeitos estavam armados com uma faca e exigiram que os passageiros entregassem os celulares.

Ainda conforme boletim de ocorrência, após o roubo, os criminosos exigiram que o motorista do ônibus parasse perto de um shopping na região da Praia da Costa e fugiram em direção ao bairro Ilha dos Ayres.

Durante o patrulhamento na região, a Polícia Militar encontrou três pessoas com características semelhantes às relatadas pelas vítimas do assalto. Os suspeitos, de 30 anos, 47 anos e 31 anos, estavam com cinco celulares no total. Um dos homens estava portando uma faca.

O trio foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para saber mais informações sobre a ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

