Feminicídio

Homem é condenado a 28 anos de prisão por matar companheira em Nova Venécia

Corpo de Eliana Teodoro de Souza foi encontrado nu, no chão do banheiro; crime aconteceu no dia 24 de julho de 2022, no bairro Aeroporto

2 min de leitura min de leitura

Elieu Pereira da Silva foi condenado a 28 anos de prisão pela morte da então companheira, Eliana Teodoro de Souza. (Acervo pessoal)

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

O Ministério Público do Espírito Santo condenou Elieu Pereira da Silva a 28 anos de prisão em regime fechado pelo crime de feminicídio duplamente qualificado, por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele era acusado pela morte da então companheira, Eliana Teodoro de Souza, de 33 anos, encontrada morta dentro de casa no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, na noite do dia 24 de julho de 2022.

O corpo dela havia sido encontrado nu, no chão do banheiro, e havia manchas de sangue no imóvel, de acordo com o relatório da Polícia Militar. A vítima também apresentava sinais de espancamento, com várias marcas pelo corpo, após ter ocorrido uma luta corporal.

De acordo com o laudo da perícia, Elieu utilizou diversos objetos, como tampa de panela, pedaço de madeira, tijolo, garrafa de vidro e uma faca, para cometer as agressões, que ocasionaram a morte de Eliana.

Segundo o MPES, Elieu cumprirá a pena, inicialmente, em regime fechado e deverá indenizar os familiares da vítima por dano moral, no valor mínimo de R$ 50 mil. Além da prisão e da indenização para os familiares de Eliana, a 2ª Vara Criminal de Nova Venécia negou que ele recorra em liberdade, visto que já possuía outra condenação, pelo crime de latrocínio, e encontrava-se foragido do sistema prisional, após receber o benefício da saída temporária.

Conforme noticiado pela reportagem de A Gazeta em julho de 2022, Elieu já havia sido condenado a 21 anos de prisão por um roubo seguido de morte (latrocínio), em Linhares. Ele cumpriu nove anos e, na segunda ‘saidinha’ – benefício de saída temporária – não retornou ao presídio.

Fuga após o crime

Moradores disseram para a PM que o suspeito, ao perceber a aproximação de uma viatura, fugiu pulando o muro dos fundos da casa. Outra testemunha relatou que viu o indivíduo correndo em um pasto, em direção a uma lagoa.

Eliana foi encontrada morta com sinais de espancamento dentro de casa, em Nova Venécia. (Polícia Civil | Reprodução)

Elieu foi preso pela polícia no dia 28 de julho de 2022. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em um ponto de ônibus no Centro de Nova Venécia e confessou o crime. À época, ele informou em depoimento que no dia do fato se irritou porque, segundo ele, a vítima era usuária de drogas e não tinha mais alimentos em casa.

Elieu disse ainda que, em certo momento, bateu na cabeça da vítima com uma garrafa de bebida. Ele também a espancou com a tampa de uma panela de pressão e, em seguida, a esfaqueou até a morte.

A reportagem tenta localizar a defesa de Elieu Pereira da Silva. O espaço segue aberto para manifestação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta