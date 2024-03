Crime no ano passado

Polícia prende funcionária que arquitetou roubo a instituição financeira na Serra

O roubo aconteceu no dia 3 de novembro de 2023; além da mulher que trabalhava no local há 5 anos e planejou o crime, outras duas pessoas já foram presas

Três pessoas foram presas suspeitas de participação em um roubo a uma instituição financeira ocorrido em novembro do ano passado, na Serra. Outras três pessoas estão foragidas. Durante as investigações ficou comprovado que a colaboradora, que trabalhava há cinco anos na instituição, teve participação direta no crime. Apenas um dos três detidos teve o nome divulgado.

Na tarde desta quarta-feira (13), a Polícia Civil deu mais detalhes do caso.

Os presos:

Funcionária, quem planejou o roubo e facilitou a entrada dos criminosos na instituição financeira. Presa no dia 28 de dezembro; Ex-namorado da funcionária que participou no planejamento ao roubo. Preso no dia 28 de dezembro; Mateus Pinheiro, executou o roubo. Foi detido no dia 12 de dezembro.



Mateus Pinheiro Pinto, de 26 anos já havia sido detido pelo crime. (Divulgação | Polícia Civil)

Os foragidos:

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi responsável por apresentar os três criminosos do Bairro da Penha que cometeram o roubo. Ela é namorada do ex da funcionária; Um homem, que não teve a identidade revelada, e cometeu o roubo; Não foi identificado. Ficou do lado de fora fazendo vigia enquanto outros dois cometiam o roubo,

O roubo aconteceu em 3 de novembro de 2023. Na ocasião, dois homens (veja vídeo acima) armados entraram na instituição e roubaram uma quantia em dinheiro - que não foi informada pela polícia. Do lado de fora, um terceiro criminoso fazia a vigia.

Dentro do estabelecimento, estavam a funcionária que planejou o roubo juntamente com sua filha, uma criança de seis anos. Além delas, havia uma segunda funcionária.

Conforme explicou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, a suspeita trabalhava na instituição há cinco anos, então sabia a rotina do estabelecimento.

Planejamento do crime

Ela procurou um ex-namorado, de 30 anos, disse que estava precisando de dinheiro, por conta disso queria cometer um roubo. A suspeita perguntou se ele conseguiria algum criminoso para estar arquitetando esse crime.

Já o ex-namorado informou que namorava uma jovem que conhecia três criminosos do Bairro da Penha, em Vitória, e que eles poderiam cometer o roubo.

"Eles tiveram tempo, arquitetaram toda essa situação, foi marcado o dia do roubo, dois criminosos armados entraram já com a chave do interior do estabelecimento. Um ficou do lado de fora. Eles já sabiam onde estava o dinheiro. Possuíam a chave para roubar esse dinheiro e foram diretamente na bolsa de uma funcionária para pegar a chave do carro dela para dar fuga a eles", disse o delegado Gabriel Monteiro.

O que nos chamou atenção é que essa funcionária no dia foi trabalhar com a filha. Poderia acontecer uma troca de tiro, alvejar ou até matar a filha, então para gente ver que pessoa ardilosa Delegado Gabriel Monteiro • Chefe do Deic

A mulher e o ex-namorado foram presos no dia 28 de dezembro. Já um dos três criminosos, que esteve no roubo, identificado como Mateus Pinheiro, foi detido no dia 12 de dezembro. Todos confessam o crime.

“Todos os presos confessaram, só que não quiseram passar o nome dos outros dois envolvidos pelo temor, são criminosos ligados ao tráfico de drogas, a roubos a mão armada, muito perigosos”, explicou.

Segundo a polícia, Mateus tem extensa ficha criminal. No dia 30 de novembro, em uma operação policial no Bairro da Penha, foi apreendido R$ 50 mil. Após a prisão de Mateus, ele afirmou que esse dinheiro era proveniente do roubo.

Quando a gente foi ouvir o Mateus, ele disse que realizaram o roubo pois não estavam tendo lucros com o tráfico de drogas, então precisavam roubar esse dinheiro para estar comprando droga e fazer dinheiro Delegado Gabriel Monteiro • Chefe do Deic

Dos três que participaram do crime e não foram presos, a polícia tem a identificação de apenas dois. Uma mulher, que seria a namorada do homem de 30 anos, e que indicou os criminosos do Bairro da Penha e outro indivíduo. A Polícia Civil não divulgou os nomes.

O terceiro suspeito ainda não foi identificado. A polícia pede que para quem tem informações sobre o crime possa denuncia através do disque-denúncia 181. O anonimato é garantido.

