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Vila Velha

Morte de menino em Rio Marinho: irmãos são presos por participação

Os suspeitos estavam dentro de um carro nesta tarde (21) e tentaram disfarçar quando avistaram a viatura da PM

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 22:22

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

21 fev 2022 às 22:22
vila velha
Carro onde estavam os suspeitos Crédito: Polícia Militar
Dois irmãos, de 24 e 25 anos, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, foram presos na região da Grande Cobilândia, em Vila Velha, às 17h30 desta segunda-feira (21), suspeitos de terem participado do ataque que resultou na morte de um menino de 2 anos no último dia 17, no bairro Rio Marinho, no mesmo município.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, não é possível afirmar que um deles atirou na criança, mas ambos são suspeitos de participação no crime.
Os irmãos estavam dentro de um carro e tentaram disfarçar quando avistaram uma viatura da Polícia Militar. Primeiro, teriam abaixado o vidro e, depois fecharam-no, embora sem sucesso. Dentro do automóvel, havia ainda uma arma.
vila velha
Arma encontrada pela polícia com os suspeitos Crédito: Polícia Militar

RELEMBRE O CASO

O menino de 2 anos foi atingido por disparo na noite de dia 17 de fevereiro. Segundo testemunhas, ele e a mãe estavam indo à padaria no momento do crime.  
Moradores da região contaram, à ocasião do crime, ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar. Alguns relataram ter ouvido mais de 100 tiros, a partir das 19h.
A mãe do menino não foi atingida. Já a criança foi socorrida por um vizinho e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Cobilândia, mas, como perdeu muito sangue, teve que ser transferida por uma ambulância do Samu para o Hospital Infantil.

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