Morte de menino em Rio Marinho: irmãos são presos por participação

Carro onde estavam os suspeitos Crédito: Polícia Militar

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, não é possível afirmar que um deles atirou na criança, mas ambos são suspeitos de participação no crime.

Os irmãos estavam dentro de um carro e tentaram disfarçar quando avistaram uma viatura da Polícia Militar. Primeiro, teriam abaixado o vidro e, depois fecharam-no, embora sem sucesso. Dentro do automóvel, havia ainda uma arma.

Arma encontrada pela polícia com os suspeitos Crédito: Polícia Militar

RELEMBRE O CASO

O menino de 2 anos foi atingido por disparo na noite de dia 17 de fevereiro. Segundo testemunhas, ele e a mãe estavam indo à padaria no momento do crime.

Moradores da região contaram, à ocasião do crime, ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar. Alguns relataram ter ouvido mais de 100 tiros, a partir das 19h.