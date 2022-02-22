Morte de menino em Rio Marinho: irmãos são presos por participação

Dois irmãos, de 24 e 25 anos, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, foram presos na região da Grande Cobilândia, em Vila Velha, às 17h30 desta segunda-feira (21), suspeitos de terem participado do ataque que resultou na morte de um menino de 2 anos no último dia 17, no bairro Rio Marinho, no mesmo município.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, não é possível afirmar que um deles atirou na criança, mas ambos são suspeitos de participação no crime.
Os irmãos estavam dentro de um carro e tentaram disfarçar quando avistaram uma viatura da Polícia Militar. Primeiro, teriam abaixado o vidro e, depois fecharam-no, embora sem sucesso. Dentro do automóvel, havia ainda uma arma.
RELEMBRE O CASO
O menino de 2 anos foi atingido por disparo na noite de dia 17 de fevereiro. Segundo testemunhas, ele e a mãe estavam indo à padaria no momento do crime.
Moradores da região contaram, à ocasião do crime, ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar. Alguns relataram ter ouvido mais de 100 tiros, a partir das 19h.
A mãe do menino não foi atingida. Já a criança foi socorrida por um vizinho e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Cobilândia, mas, como perdeu muito sangue, teve que ser transferida por uma ambulância do Samu para o Hospital Infantil.