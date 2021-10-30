Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Risco maior à noite

Moradores reclamam de insegurança no bairro Bento Ferreira

Segundo apuração da TV Gazeta, de janeiro a setembro deste ano, quase 80 pessoas foram roubadas nas ruas do bairro. Foram contabilizados mais de 30 furtos e roubos ao comércio

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2021 às 13:29
Moradores pedem mais segurança em Bento Ferreira
Moradores pedem mais segurança em Bento Ferreira Crédito: Fernando Estevão
Entre vários casos de furtos e roubos, moradores do bairro Bento Ferreira, em Vitória, pedem mais policiamento e segurança no local. Segundo apuração da TV Gazeta, de janeiro a setembro deste ano, quase 80 pessoas foram alvo de ladrões nas ruas de Bento Ferreira.
No mesmo período do ano passado, foram contabilizados mais de 30 furtos e roubos a estabelecimentos comerciais. Não há imunidade contra risco no local, nem mesmo para uma igreja, que já foi vítima de criminosos em oito oportunidades apenas em 2021.
Segundo o presidente da associação de moradores de Bento Ferreira, Carlos Zaganelli, são comuns os roubos de bolsas e celulares.
"São aqueles pequenos furtos. Os furtos de resultado rápido, que ele [assaltante] consegue trocar em dinheiro e comprar a droga. Tem furto de fio de cobre, de ar condicionado, de equipamentos de refrigeração. São muitos assaltos rápidos, de bolsa das mulheres, celulares", comenta Carlos Zaganelli, em entrevista à TV Gazeta.
A comerciante Bruna Magalhães calcula um prejuízo superior a R$ 2.000,00 após furtos na loja de bolos. Ela cobra mais policiamento na área durante a noite.
"Enquanto tem expediente, como estamos na frente da Prefeitura de Vitória, até tem um movimento, mas depois disso vemos pouco policiamento", afirma.
Um dos alvos de criminosos, uma igreja do bairro, teve, em três de oito ocorrências, cabos de energia levados. E o prejuízo aumentou desde então.
Igreja em Bento Ferreira já foi assaltada oito vezes esse ano
Igreja em Bento Ferreira já foi assaltada oito vezes esse ano Crédito: Fernando Estevão
"Eles [assaltantes] levaram caixas de som, levaram ventilador, mesa de som, violão. Não sei onde a gente vai parar. É uma coisa muito dolorosa, entendeu? Isso aqui é de comunidade, a gente faz festa, chá, almoço, pra arrecadar e fazer alguma obra"
Rita de Cássia Barros - Coordenadora da comunidade, em entrevista à TV Gazeta.
Rita de Cássia diz que o bairro fica "deserto" durante a noite e aos finais de semana. "Parece que não mora ninguém", relata.
O presidente da associação de moradores diz que criminosos utilizam imóveis desativados no local. Segundo Zaganelli, é preciso uma ação no bairro.
Criminosos estariam usando imóveis abandonados em Bento Ferreira
Criminosos estariam usando imóveis abandonados em Bento Ferreira Crédito: Fernando Estevão
À TV Gazeta, a Polícia Militar disse que faz o patrulhamento ostensivo em Bento Ferreira, inclusive durante a noite, período de reclamação dos populares. Informou ainda que realiza abordagens e cercos táticos. Pede que a população acione o 190 caso presenciem alguma ocorrência.
A Guarda Municipal foi na mesma linha, afirmando que faz patrulhamento em ruas e praças, além de abordagens e operações de fiscalizações. Afirmou ainda que há uma integração com a Polícia Civil para identificar os compradores de fios de cobre roubados.

Veja Também

Mulher é baleada em troca de tiros entre criminosos em Vila Velha

Morador de Vila Velha é encontrado morto em cidade de Minas Gerais

Vídeo: criminosos rendem comerciante e assaltam mercearia em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto bento ferreira crime guarda municipal Polícia Civil Vitória (ES) Celular Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder do tráfico de Jaburuna, em Vila Velha, é preso em Cariacica
Imagem de destaque
Oposição celebra rejeição de Messias ao STF enquanto governo atribuiu derrota a 'chantagem política'
Imagem BBC Brasil
'Rejeição de Messias é vitória para Alcolumbre, mas ele vai ter que lidar com efeito rebote disso', diz analista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados