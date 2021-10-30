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Pedreiro aposentado

Morador de Vila Velha é encontrado morto em cidade de Minas Gerais

O aposentado José Lopes de Assis, de 75 anos, foi encontrado morto em Itueta, em Minas Gerais. Ele estava desaparecido havia 14 dias

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 12:36

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 out 2021 às 12:36
José Lopes de Assis, de 75 anos, encontrado morto em Minas Gerais
José Lopes de Assis, de 75 anos, encontrado morto em Minas Gerais Crédito: Acervo pessoal
Um morador de Vila Velha que estava desaparecido há 14 dias foi encontrado morto em Itueta, Minas Gerais. O aposentado José Lopes de Assis, de 75 anos, pegou um ônibus em Vitória com destino a Resplendor, no dia 14 desse mês. No entanto, ele desceu em Itueta. Duas semanas depois, nesta quinta-feira (28), o corpo dele foi encontrado em um terreno baldio.
A filha dele, a costureira Jakeline Priscilla Lopes, de 43 anos, contou que o pai morava sozinho no bairro Rio Marinho, na cidade capixaba.
""Papai teve um momento depressivo. Ele ficou dois dias em casa, isolado por causa da chuva. Quando a água baixou, ele quis voltar às origens dele"
Jakeline Priscilla Lopes - Filha da vítima
Jakeline explicou que José Lopes nasceu na região onde foi visto a última vez. Pai de sete filhos, ele se mudou para o Espírito Santo com a família quando tinha 14 anos. Logo que souberam que o pai tinha viajado, os filhos buscaram notícias.
"Ele desceu em Itueta, às 14h40. Conversou com morador na praça, procurou uma vaga na pousada, mas não encontrou e dormiu no banco da praça. Em seguida, conheceu um homem. Meu pai pagou café, marmitex a esse homem e não foi mais visto", diz
A família fez buscas por cerca de 10 dias, mas não localizou o parente. Na quinta-feira (28), por volta das 14h30, o grupo recebeu a informação de que o corpo do aposentado havia sido encontrado em um terreno que fica em uma região movimentada da cidade.
O corpo do morador de Vila Velha estava nu, sem nenhum pertence pessoal. Foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Governador Valadares, onde foi liberado pela família. O sepultamento foi realizado sexta-feira (29).
"Está sendo tudo muito doloroso. Queremos saber o que realmente aconteceu com meu pai. Ele foi encontrado nu, nem a mochila que estava com ele nós localizamos. Queremos respostas da polícia para saber a causa da morte dele", desabada Jakeline.
A reportagem perguntou qual a linha de investigação e a causa da morte do idoso à  Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Quando a resposta for enviada, o texto será atualizado.

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