Morador de Vila Velha é encontrado morto em cidade de Minas Gerais

José Lopes de Assis, de 75 anos, encontrado morto em Minas Gerais Crédito: Acervo pessoal

Um morador de Vila Velha que estava desaparecido há 14 dias foi encontrado morto em Itueta, Minas Gerais . O aposentado José Lopes de Assis, de 75 anos, pegou um ônibus em Vitória com destino a Resplendor, no dia 14 desse mês. No entanto, ele desceu em Itueta. Duas semanas depois, nesta quinta-feira (28), o corpo dele foi encontrado em um terreno baldio.

A filha dele, a costureira Jakeline Priscilla Lopes, de 43 anos, contou que o pai morava sozinho no bairro Rio Marinho, na cidade capixaba.

""Papai teve um momento depressivo. Ele ficou dois dias em casa, isolado por causa da chuva. Quando a água baixou, ele quis voltar às origens dele" Jakeline Priscilla Lopes - Filha da vítima

Jakeline explicou que José Lopes nasceu na região onde foi visto a última vez. Pai de sete filhos, ele se mudou para o Espírito Santo com a família quando tinha 14 anos. Logo que souberam que o pai tinha viajado, os filhos buscaram notícias.

"Ele desceu em Itueta, às 14h40. Conversou com morador na praça, procurou uma vaga na pousada, mas não encontrou e dormiu no banco da praça. Em seguida, conheceu um homem. Meu pai pagou café, marmitex a esse homem e não foi mais visto", diz

A família fez buscas por cerca de 10 dias, mas não localizou o parente. Na quinta-feira (28), por volta das 14h30, o grupo recebeu a informação de que o corpo do aposentado havia sido encontrado em um terreno que fica em uma região movimentada da cidade.

O corpo do morador de Vila Velha estava nu, sem nenhum pertence pessoal. Foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Governador Valadares, onde foi liberado pela família. O sepultamento foi realizado sexta-feira (29).

"Está sendo tudo muito doloroso. Queremos saber o que realmente aconteceu com meu pai. Ele foi encontrado nu, nem a mochila que estava com ele nós localizamos. Queremos respostas da polícia para saber a causa da morte dele", desabada Jakeline.