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Bairro Boa Vista

Mulher morre após ser baleada durante tiroteio em Vila Velha

Vítima andava de bicicleta quando foi atingida por criminosos que passaram de carro atirando na manhã deste sábado (30) na rua principal do bairro Boa Vista

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 12:51

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 out 2021 às 12:51
Viatura da Guarda Municipal foi ao local onde tiroteio foi registrado Crédito: Oliveira Alves

Atualização

30/10/2021 - 3:27
A matéria foi atualizada após a Polícia Militar confirmar que a mulher que foi vítima de bala perdida morreu após dar entrada no hospital.
Uma mulher de 43 anos morreu durante uma troca de tiros entre criminosos no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na manhã deste sábado (30). O marido dela, de 40 anos, que também estava no local, foi baleado e está internado no Hospital Antônio Bezerra de Farias.
A dona de casa Luciana Lopes, de 43 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu pouco depois de ser atingida pelos tiros. Luciana já deu entrevista pra TV Gazeta, em maio de 2020, pra falar de um projeto que distribui marmitas no bairro. A dona de casa era uma das pessoas atendidas pelo projeto.
De acordo com a Polícia Militar, criminosos em um Ford Fiesta prata passaram atirando pela rua José de Alencar, a principal do bairro.

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O tiroteio aconteceu por volta das 11h da manhã. O homem e a mulher baleados estavam em uma esquina quando foram atingidos. Os moradores ouviram muitos tiros e relataram pelo menos quarenta disparos na rua.
De acordo com apuração da TV Gazeta, a mulher estava em uma bicicleta. Uma moto e diversas paredes foram danificadas pelos tiros. Luciana foi levada para um hospital particular do município.
"Posteriormente, a PM foi informada que a mulher não havia resistido aos ferimentos e morreu e após dar entrada no hospital. Até o momento nenhum suspeito foi detido", diz a PM, por meio de nota.
Enquanto atendiam a ocorrência, os militares receberam a informação de que um homem também tinha sido baleado no local do tiroteio e estava internado no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, na mesma cidade.
Várias lojas foram atingidas pelos disparos. Quase todo o comércio fechou as portas mais cedo por causa do ataque.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que informou que a equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e realizou as primeiras diligencias no local. O caso será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Segundo a PC, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Mulher baleada em tiroteio em Vila Velha
Tiroteio deixa mulher baleada em tiroteio em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves
Até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site por onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
* Com informações de Daniela Carla e Caíque Verli, da TV Gazeta

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