Meia tonelada de carne imprópria para consumo é apreendida em Vila Velha

A equipe de fiscalização encontrou pedaços de carnes no chão, em caixas sujas, além de outras irregularidades sanitárias Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Uma quantidade de aproximadamente meia tonelada (500 kg) de carne bovina imprópria para consumo humano foi apreendida em uma casa na tarde desta quinta-feira (13). No imóvel, que fica no bairro Jabaeté, em Vila Velha , era produzido charque bovino de forma irregular e os alimentos compartilhavam o espaço com entulhos e esgoto a céu aberto. O local também funcionava como ponto de comércio da carne produzida clandestinamente.

Para se ter uma ideia do nível de insalubridade do local, foi necessário chamar uma empresa especializada em descarte de produtos contaminados para realizar a apreensão e posterior inutilização da carne apreendida devido aos elevados riscos sanitários.

“Havia também entulho, reservatórios plásticos infectados, cheios de restos de carnes e salmouras em estado de putrefação. A carne estava armazenada de maneira inadequada, sobre caixas imundas, com peças espalhadas em um chão de terra batida, expostas ao sol e à contaminação por larvas de insetos, em condições alarmantes de higiene”, explicou a Guarda Municipal de Vila Velha, que participou da ação.

A descoberta do local se deu após uma denúncia anônima registrada na Ouvidoria Municipal (162) no dia 5 de julho. Segundo a Guarda, durante a abordagem, o proprietário do estabelecimento colaborou com as autoridades e permitiu o acesso das equipes ao interior da residência.

No imóvel, que fica no bairro Jabaeté, em Vila Velha, era produzido charque bovino de forma irregular Crédito: Prefeitura de Vila Velha

As atividades de produção clandestina de carne, na residência do bairro Jabaeté, foram imediatamente suspensas e o negócio foi interditado. Além da Guarda, o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Vila Velha integraram a intervenção sanitária.